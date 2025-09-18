為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市「母語生活節」 72場活動推廣台語

    嘉義市母語生活節結合走讀體驗，讓說台語融入日常。（嘉義市政府提供）

    嘉義市母語生活節結合走讀體驗，讓說台語融入日常。（嘉義市政府提供）

    2025/09/18 05:30

    舉辦說故事、營隊、工作坊 讓母語故事遍布全市各角落

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府文化局獲文化部補助辦理「母語生活節」，今年以「喝（台語huah）聲」為核心意象，本月起至十一月十九日舉辦說故事、營隊、工作坊等七十二場活動，活動依不同年齡層設計，培育台語家庭與說故事人才。

    市府文化局長謝育哲說，嘉市圖書館每年舉辦包含台語、英語、日語、越南語等親子閱讀說故事、講座等閱讀推廣活動，尊重不同母語推廣；「母語生活節」由文化部補助經費，委託阮劇團以「三二一喝聲：講予未來聽」為主題，共分為故事三輪車、「有耳有喙講台語」台語營隊、三大工作坊「大漢細漢講啥貨？」、「逐家做伙來搬戲」、「台語行動實驗室」，以及「嘉義故事做你聽」走讀體驗，讓母語故事遍布嘉義各個角落。

    多數場次免費 部分酌收費用

    阮劇團團長蔡明純表示，依不同年齡層、台語比例多寡設計多元活動，其中故事三輪車九月廿、廿七、廿八日，及十月一、四、五、八、十日分別在嘉義公園、番仔溝公園等舉行；十月十一、十二日新嘉義座「逐家做伙來搬戲」不限年齡，需事先報名，上限十人；十一月二、九日「陳澄波路線走讀」需事先報名；活動大多數場次免費，有部分場次酌收費用，活動可上「阮的母語工作隊」臉書粉專查詢。

    市長黃敏惠表示，「喝聲」象徵市場的吆喝、祖輩叮嚀、街頭的呼喊等，母語生活節藉由「三二一喝聲」，將母語帶入城市生活場域，同時呼應建城三二一年城市博覽會，設計兼具參與感又趣味的多元活動，鼓勵市民說母語。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播