嘉市「母語生活節」 72場活動推廣台語

嘉義市母語生活節結合走讀體驗，讓說台語融入日常。（嘉義市政府提供）

2025/09/18 05:30

舉辦說故事、營隊、工作坊 讓母語故事遍布全市各角落

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府文化局獲文化部補助辦理「母語生活節」，今年以「喝（台語huah）聲」為核心意象，本月起至十一月十九日舉辦說故事、營隊、工作坊等七十二場活動，活動依不同年齡層設計，培育台語家庭與說故事人才。

請繼續往下閱讀...

市府文化局長謝育哲說，嘉市圖書館每年舉辦包含台語、英語、日語、越南語等親子閱讀說故事、講座等閱讀推廣活動，尊重不同母語推廣；「母語生活節」由文化部補助經費，委託阮劇團以「三二一喝聲：講予未來聽」為主題，共分為故事三輪車、「有耳有喙講台語」台語營隊、三大工作坊「大漢細漢講啥貨？」、「逐家做伙來搬戲」、「台語行動實驗室」，以及「嘉義故事做你聽」走讀體驗，讓母語故事遍布嘉義各個角落。

多數場次免費 部分酌收費用

阮劇團團長蔡明純表示，依不同年齡層、台語比例多寡設計多元活動，其中故事三輪車九月廿、廿七、廿八日，及十月一、四、五、八、十日分別在嘉義公園、番仔溝公園等舉行；十月十一、十二日新嘉義座「逐家做伙來搬戲」不限年齡，需事先報名，上限十人；十一月二、九日「陳澄波路線走讀」需事先報名；活動大多數場次免費，有部分場次酌收費用，活動可上「阮的母語工作隊」臉書粉專查詢。

市長黃敏惠表示，「喝聲」象徵市場的吆喝、祖輩叮嚀、街頭的呼喊等，母語生活節藉由「三二一喝聲」，將母語帶入城市生活場域，同時呼應建城三二一年城市博覽會，設計兼具參與感又趣味的多元活動，鼓勵市民說母語。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法