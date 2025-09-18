為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鄭豐喜紀念圖書館重建 口湖爭取補助

    口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用卅六年，因建物老舊，公所規劃將拆除重建。（記者李文德攝）

    口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用卅六年，因建物老舊，公所規劃將拆除重建。（記者李文德攝）

    2025/09/18 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉鄭豐喜紀念圖書館啟用卅六年，公所規劃拆除重建為兩層樓建物，今年初送件至教育部爭取經費，獲中央回覆因核定縣府「總圖書館」補助，因此未能補助。鄉長李龍飛表示，已再次提出申請案，盼可獲中央補助。

    教育部表示，八月底函知各縣市政府第二階段徵件計畫，請各縣市十一月十日前檢附申請文件，預計明年二月底前公告審查結果。

    鄭豐喜因患有先天性兩腳萎縮症，從小飽受欺凌，但他不屈服於命運，苦讀向學，更將自己成長、求學過程寫成《汪洋中的一條船》，至今仍感動不少人，後鄭豐喜因肝癌去世，享年卅一歲。其夫人吳繼釗為傳承丈夫精神，成立「鄭豐喜文教基金會」，更募資購地興建紀念圖書館，更是口湖鄉精神地標。

    李龍飛表示，圖書館因年久失修，出現建築滲漏等問題，因此規劃將占地約五百坪館舍拆除重建為兩層樓建物，更規劃鄭豐喜紀念館，以科技方式呈現鄭老師身影，初估工程總經費約一億五千九百萬元。

    李龍飛表示，今年初向教育部提出「Big Maker公共圖書館建置科技運用與創新實驗環境實施計畫」第二類申請案並進入複審，因縣府提第一類「總圖書館」獲補助，教育部考量「均衡台灣」發展政策，故圖書館重建未獲補助，本月再向教育部提出第二類申請案，盼中央補助經費。

    吳繼釗表示，期待圖書館重建時能加強規劃無障礙設施，成為無障礙公共空間示範點。

