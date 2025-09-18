為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南「打開大街」 10/17-19來探訪古地名

    裝置藝術以「巷仔Niau」設計，引領民眾探索古城。（記者洪瑞琴攝）

    裝置藝術以「巷仔Niau」設計，引領民眾探索古城。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/18 05:30

    昔「府城大街」即今民權路 結合藝術與活動 探索300年歷史文化

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南有口古井，每天都被車輪「壓」過！台南市府昨日啟動「台南府城歷史街區古地名環境振興計畫」，適逢府城城垣建城三百年，並推出「一起府城．打開大街」行動，以古地名再現串連歷史與生活，讓民眾探索文化密碼。

    台南自古是文化重鎮，昔日「府城大街」即今民權路，自大東門延伸至大西門，途經龍泉井廟、公會堂、北極殿、大井頭與十字大街，曾是府城最繁華商業軸線。計畫以「點、線、面」規劃七大錨點（大西門、大井頭、鷲嶺、枋橋頭、山川台、龍泉井、大東門），與十一個節點（如竹仔街、帽仔街、針街、打鐵街等），結合藝術裝置與活動，讓文化走入日常。

    大井頭在路中 拓路後天天被壓

    大井頭位於今民權路，據傳明代太監王三保曾在此汲水，鄭氏時期更成為漢人聚市熱點，形成「十字街」商業核心。清領時期攤販林立，逐漸演變出竹仔街、鞋街、帽街等行業街。一九○七年闢路稱「本町通」，戰後改為民權路。一九六五年拓寬後，大井位於路中央，井欄被拆改鋪鐵蓋，至今仍「天天被壓」。

    南市副市長葉澤山指出，古地名承載居民與土地深厚情感；文化局長黃雅玲表示，計畫將古地名與在地空間串連，結合藝術與活動，讓民眾在散步、遊逛中自然感受文化，把歷史融入生活。

    計畫以一八七五年《臺南府城街道圖》為基礎，重現清代、日治到戰後的地名演變，並與知名IP「巷仔Niau」合作成為導覽員，引領民眾探索古地名。藝術裝置採環保材質，融合紅磚、菱殼炭等在地元素，象徵時間循環，兼具環境教育與文化振興。

    推花車遊街、全民卡拉OK等

    系列活動將於十月十七日至十九日登場，邀集國寶級電影看板繪師顏振發、暴羅WALK、赤崁朋派商圈、四四拍唱片行等在地團隊，推出大街美術館、Podcast、花車遊街、全民卡拉OK、散步導覽等，邀請民眾與遊客走進民權路，一同「打開大街」，探索府城三百年的歷史密碼。

    台南市定古蹟「大井頭」 就位在路中央。（記者洪瑞琴攝）

    台南市定古蹟「大井頭」 就位在路中央。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播