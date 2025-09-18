台南「打開大街」 10/17-19來探訪古地名

裝置藝術以「巷仔Niau」設計，引領民眾探索古城。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/18 05:30

昔「府城大街」即今民權路 結合藝術與活動 探索300年歷史文化

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南有口古井，每天都被車輪「壓」過！台南市府昨日啟動「台南府城歷史街區古地名環境振興計畫」，適逢府城城垣建城三百年，並推出「一起府城．打開大街」行動，以古地名再現串連歷史與生活，讓民眾探索文化密碼。

台南自古是文化重鎮，昔日「府城大街」即今民權路，自大東門延伸至大西門，途經龍泉井廟、公會堂、北極殿、大井頭與十字大街，曾是府城最繁華商業軸線。計畫以「點、線、面」規劃七大錨點（大西門、大井頭、鷲嶺、枋橋頭、山川台、龍泉井、大東門），與十一個節點（如竹仔街、帽仔街、針街、打鐵街等），結合藝術裝置與活動，讓文化走入日常。

大井頭在路中 拓路後天天被壓

大井頭位於今民權路，據傳明代太監王三保曾在此汲水，鄭氏時期更成為漢人聚市熱點，形成「十字街」商業核心。清領時期攤販林立，逐漸演變出竹仔街、鞋街、帽街等行業街。一九○七年闢路稱「本町通」，戰後改為民權路。一九六五年拓寬後，大井位於路中央，井欄被拆改鋪鐵蓋，至今仍「天天被壓」。

南市副市長葉澤山指出，古地名承載居民與土地深厚情感；文化局長黃雅玲表示，計畫將古地名與在地空間串連，結合藝術與活動，讓民眾在散步、遊逛中自然感受文化，把歷史融入生活。

計畫以一八七五年《臺南府城街道圖》為基礎，重現清代、日治到戰後的地名演變，並與知名IP「巷仔Niau」合作成為導覽員，引領民眾探索古地名。藝術裝置採環保材質，融合紅磚、菱殼炭等在地元素，象徵時間循環，兼具環境教育與文化振興。

推花車遊街、全民卡拉OK等

系列活動將於十月十七日至十九日登場，邀集國寶級電影看板繪師顏振發、暴羅WALK、赤崁朋派商圈、四四拍唱片行等在地團隊，推出大街美術館、Podcast、花車遊街、全民卡拉OK、散步導覽等，邀請民眾與遊客走進民權路，一同「打開大街」，探索府城三百年的歷史密碼。

台南市定古蹟「大井頭」 就位在路中央。（記者洪瑞琴攝）

