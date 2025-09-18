為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「台北非常Live」 吸引逾6千人次參與

    2025/09/18 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台灣流行音樂展演文化交流協會響應北市文化局舉辦的「二○二五TRENDY TAIPEI潮台北」，攜手二十二間風格獨具的音樂展演空間共同舉辦「台北非常Live！」場館串聯活動，活動一路從八月八日嗨到九月七日，從Live House到音樂餐酒館，甚至書店、展演空間，音樂在城市中以點狀散落、塊狀匯集的方式蔓延，吸引超過六千人次觀眾參與，成功點亮台北夜經濟。

    「台北非常Live！」活動期間，除台北在地民眾外，參與樂迷與觀眾也來自四面八方，甚至有海外遊客，不少民眾拿著在台北各景點、旅宿與旅遊服務中心拿到的「台北非常Live！」場館地圖，跟著場館位置與節目內容，實地尋訪從未去過的場館探險，來自桃園的蔡先生表示，第一次到Sappho Live Jazz觀賞演出，與朋友三五成群的一同前往，不僅對餐酒的飲食讚不絕口，現場充滿感染力且近距離的爵士演出，讓他表示一定會再帶朋友來玩。

    在台北最資深場館EZ5 Live House，首首華語金曲及殿堂級場景，也匯集了來自台中與台南等各縣市的民眾，而在不同的獨特地下場景中，延聲音樂也有來自美國與日本的觀眾；吾家展演空間更有澳洲旅客來體驗台灣早期金曲與大前輩音樂人的現場演唱，充分將台灣不同年代與類型的音樂現場，以及台北不同文化與景色的場館樣貌，推廣並傳達給國內外所有音樂愛好者們。

