斥資10億 北市東園國小捷運共構大樓落成

東園國小捷運共構大樓落成，是全國首座設立室內棒球打擊練習場的學校。（記者甘孟霖攝）

2025/09/18 05:30

全國首座學校設室內棒球打擊練習場 未來開放周邊學校借用

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市東園國小少棒隊今年勇奪威廉波特世界少棒賽冠軍，東園國小學生期盼已久的捷運共構大樓也終於落成，昨日舉行落成典禮，斥資逾十億元，打造地上六層、地下二層建築，規劃綜合球場、游泳池、多功能演藝廳等，另還有紀錄東園少棒自一九四三年以來八十二年輝煌少棒史的棒球典藏館；職棒味全龍隊球星朱育賢也受邀出席，見證歷史一刻。教育局也介紹，東園國小捷運共構大樓也是全國首座設立室內棒球打擊練習場的學校建築，未來可開放周邊學校申請借用。

規劃綜合球場、游泳池、演藝廳

台北市長蔣萬安表示，共構大樓自二○二二年開工後幾經波折，終於挺過缺工、缺料的各項困難，順利落成；這棟大樓結合東園的特色課程，棒球以及美術，牆面上棒球隊強棒出擊和美術班揮灑彩筆的線條設計，各樓層規劃綜合球場、游泳池、多功能演藝廳、棒球練習場、棒球典藏館、藝文展覽室、體適能教室及停車場等設施。

教育局介紹，為提供東園少棒更優質練習場域，共構大樓為全國首座設置室內棒球打擊練習場的學校建築，挑高八．八公尺、寬十四公尺、長廿公尺，四周都掛上了防護網，地面鋪設專用人工草皮，能同時讓三組小球員進行打擊、投捕練習，同時設置智慧發球機、測速槍等器材。

棒球典藏館 陳列紀念衣物、獎盃

另外，大樓一樓也設有棒球典藏館，記載東園少棒從一九四三年以來，八十二年在少棒領域的榮光，陳列校友們極具紀念價值的衣物、球具及獎盃，呈現東園少棒非凡的歷史故事與為國爭光的榮耀。

教育局補充，捷運萬大樹林線LG04站規劃階段，東園國小尚無活動中心，學校配合市府重大公共建設設置捷運出入口，並新建共構大樓因應學校發展需求；大樓的游泳池、停車場擬朝向委外經營方式辦理，未來與典藏館都有可能對外開放使用、參閱。

台北市東園國小捷運共構大樓昨舉行落成典禮。（記者王藝菘攝）

