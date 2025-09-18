《拆除公館圓環第5天》永福橋壅塞 取消車格、調控燈號因應

2025/09/18 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安拍板公館圓環拆除，引發正反兩極評價。工期至今已經五天，交通局坦言，工期開始幾天替代道路永福橋確實較為壅塞，第一天塞六百多公尺，透過暫時取消路邊臨停車格以及紅綠燈秒數調控措施，狀況有逐步改善，整體大致順暢。工務局表示，目前進度持續超前，依副市長李四川要求一個月內完工目標努力中。蔣萬安本週市政會議上也要局處，經專業評估要毋懼任何壓力，全力以赴。

進度超前 李四川︰盼一個月內完工

交通局主任秘書劉嘉祐表示，施工以來，羅斯福路路況大致順暢，公車也維持在一個紅綠燈週期可以通過的區間；基隆路部分，交通尖峰期本來就不好走，但幾乎不受填平地下道施工影響。

他說，由於車流湧入周邊的替代道路永福橋，前幾天確實有較壅塞，反而福和橋車流不多，交通局自週二起，針對思源街暫時取消部分汽機車停車格，另也透過紅綠燈秒數調控，近日塞車長度變化，從週一約塞六八○多公尺，快要回堵到永和端，週二則有改善塞三九○公尺，昨天則是二三○公尺，有逐步改善，預估今天可以恢復正常。

劉嘉祐說，雙北有成立聯合監控群組，隨時互通訊息，也宣導車輛可以走高架段，減少壅塞，另鼓勵避開上午七點四十五分至八點十五分的尖峰時段，提前出門可稍微分攤車流量；在公車行駛方面，也透過員警引導公車先行，避免大車卡在車陣中。

新建工程處西區工務所主任劉人豪說，地下道填平約需一萬兩千方，目前已經達到一萬方，進度持續保持超前當中，實際的進度仍不斷調整，目前仍依李四川要求的一個月內完工目標進行當中。

此外，蔣萬安本週於市政會議上向交通局、工務局勉勵，對的事情一定會堅持，該做的事情要勇敢去做，經過同仁與專家學者討論；而這次過程中出現許多不實訊息，對於謠言要即刻澄清，否則可能嚴重打擊同仁士氣。

