拆公館圓環 藍AI製圖批抹黑 苗博雅斥造假

2025/09/18 05:30

正反交鋒升為政治攻防 羅智強秀交通順暢影片 苗批拍「出城」端騙人

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安拍板拆除公館圓環，引發正反意見交鋒，也意外升高為政治攻防。反對派九月十三日公館圓環拆除作業前夕集結走讀，為首的社會民主黨台北市議員苗博雅成頭號箭靶，多位國民黨籍民代護航蔣市府頻砲轟苗，大安區立委羅智強還秀出交通順暢影片，批苗大翻車，連國民黨中央臉書粉專也製圖批評苗抹黑扭曲拆圓環。苗博雅昨則反批，羅智強在「進城」尖峰期拍「出城」端順暢影片造假騙人，並譴責國民黨用Deepfake技術製圖，測試社會善良底線。

張志豪與苗同陣線 臉書遭小草灌爆

民團以及在地居民十二日晚間七點舉辦守護圓環走讀行動，號召民眾到圓環表達抗議訴求，苗博雅與民眾黨議員張志豪都到場聲援，不過活動在十點結束後，議員先行離席，但現場群眾情緒愈發激動，還爆發警民衝突。除苗博雅被藍營砲轟外，張志豪也因與苗博雅站同陣線，臉書遭到白營小草灌爆。

藍委開酸︰北市塞車都推給公館圓環

公館圓環開拆後，多名藍委齊聲開砲，王鴻薇批評當晚現場失控混亂，現場卻找不到率眾上街的苗博雅，批評是肇事落跑；徐巧芯也酸，乾脆全台北市塞車都推給公館圓環，要是因交通黑暗期就不拆，全台北捷運也都不用蓋了。國民黨臉書粉專也製圖，強調公館圓環拆除增加交通安全，批評苗博雅帶頭抗爭造成失控混亂。

羅智強昨在Threads上貼出通勤影片，指自己上午八點十五分前往立法院路過公館圓環，交通「非常順暢」，苗博雅真的是大翻車了。苗博雅反批，上班時間的通勤車潮，是「基隆路西往東」，從福和橋進城方向，羅智強拍的是「基隆路東往西」，出城往福和橋方向，羅分明知道通勤車潮方向，卻故意拍攝反方向，說非常順暢，這就是要騙不知道通車方向的人啊，「羅智強，真的是大詐騙了」。

指施工不塞車 國民黨挨批帶風向

苗博雅指出，市府拒絕保留地下道的理由，就是交通黑暗期，如照國民黨說法，完全沒有黑暗期，當初市府不保留地下道的理由就是藉口；他強調，填平地下道拆圓環已成定局，國民黨忙著帶風向爭辯施工不會塞車，更應該開始監督未來的標線號誌規劃，消除正交路口的死亡對撞事故風險，才是負責任的做法。

藍製Deepfake圖 苗︰測試社會善良底線

針對國民黨AI製圖，苗也批評國民黨就是造假黨，是在測試社會善良的底線，國民黨可以Deepfake任何跟他們意見不同的人，打開這潘朵拉的盒子，未來台灣社會將永無寧日。國民黨發言人楊智伃回應，公館圓環交通非常順暢，苗無法針對事實回應，只能批評國民黨用AI製作造假頭像。

台北市議員苗博雅批評，國民黨AI換臉做圖攻擊，已經在測試社會善良底線。 （苗博雅提供）

