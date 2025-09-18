為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄一日農夫觀光 吸引國外旅客體驗

    日本茶藝愛好者走訪六龜山茶產地，體驗製茶樂趣。（記者陳文嬋攝）

    日本茶藝愛好者走訪六龜山茶產地，體驗製茶樂趣。（記者陳文嬋攝）

    2025/09/18 05:30

    已開發60條農遊路線 今年將破7.5萬人次

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局輔導六十六處農村再生社區，推動「高雄一日農夫體驗趣」，累計開發了六十條農遊路線，帶動觀光人潮今年將突破七．五萬人次，連國外旅客都慕名而來，日本客近二成五為大宗，東南亞旅客也倍增，以印尼遊客增五成最多。

    高雄農村特色主打三大軸線發展，包括青創聚落、人文聚落及南橫秘境，由農村社區自辦遊程，帶領民眾上山下海，尤其高雄農牧年總產值二八九．八億元，是全國重要蔬果產地，芭樂、棗子、荔枝產量全國第一，遊程結合農產採果體驗，遊客樂當一日農夫，探索月世界惡地景點，走訪六龜山茶品茗等。

    市府統計，高雄一日農夫體驗趣帶動的觀光人潮逐年成長，今年將達三三六團、突破七．五萬人次，保守估計每年至少增加一成人數，大約六千至七千人次，依每人每日消費台幣一二○○元計算，每年為高雄農村帶來的經濟效益達八千至九千萬元。

    國外客以日本占25%最多 東南亞遊客倍增

    其中，國外旅客也愛來高雄當一日農夫，以日本、韓國及新加坡旅客為主，尤其日本占近二成五最多；農業局近年布局東協及東南亞國家，帶動東南亞遊客增加一倍，以印尼增幅達五成最多，其次越南、菲律賓持續成長。

    國內外遊客最愛到六龜新發社區、旗山糖廠、永安區新港社區、杉林日光小林社區，體驗在地生活與特色農產。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播