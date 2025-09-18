高雄一日農夫觀光 吸引國外旅客體驗

日本茶藝愛好者走訪六龜山茶產地，體驗製茶樂趣。（記者陳文嬋攝）

2025/09/18 05:30

已開發60條農遊路線 今年將破7.5萬人次

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局輔導六十六處農村再生社區，推動「高雄一日農夫體驗趣」，累計開發了六十條農遊路線，帶動觀光人潮今年將突破七．五萬人次，連國外旅客都慕名而來，日本客近二成五為大宗，東南亞旅客也倍增，以印尼遊客增五成最多。

請繼續往下閱讀...

高雄農村特色主打三大軸線發展，包括青創聚落、人文聚落及南橫秘境，由農村社區自辦遊程，帶領民眾上山下海，尤其高雄農牧年總產值二八九．八億元，是全國重要蔬果產地，芭樂、棗子、荔枝產量全國第一，遊程結合農產採果體驗，遊客樂當一日農夫，探索月世界惡地景點，走訪六龜山茶品茗等。

市府統計，高雄一日農夫體驗趣帶動的觀光人潮逐年成長，今年將達三三六團、突破七．五萬人次，保守估計每年至少增加一成人數，大約六千至七千人次，依每人每日消費台幣一二○○元計算，每年為高雄農村帶來的經濟效益達八千至九千萬元。

國外客以日本占25%最多 東南亞遊客倍增

其中，國外旅客也愛來高雄當一日農夫，以日本、韓國及新加坡旅客為主，尤其日本占近二成五最多；農業局近年布局東協及東南亞國家，帶動東南亞遊客增加一倍，以印尼增幅達五成最多，其次越南、菲律賓持續成長。

國內外遊客最愛到六龜新發社區、旗山糖廠、永安區新港社區、杉林日光小林社區，體驗在地生活與特色農產。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法