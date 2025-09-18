為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《不法獲利上億》美濃大峽谷案 檢追幕後操控集團

    橋檢指揮警方和環保局開挖疑遭廢棄物回填的美濃成功段農地。（記者李惠洲攝）

    橋檢指揮警方和環保局開挖疑遭廢棄物回填的美濃成功段農地。（記者李惠洲攝）

    2025/09/18 05:30

    盜採砂石販售又回填廢棄物 檢警開挖蒐證 朝違廢清法、組織犯罪條例偵辦

    〔記者鮑建信、黃佳琳／高雄報導〕高市美濃盜採土石疑案，被羈押禁見的王國正承租農地高達二千三百多坪，涉嫌盜採土石後又回填廢棄物，不法獲利初估高達上億元，辦案人員懷疑幕後有龐大集團操控。

    橋頭地檢署偵辦美濃盜採砂石案，自八月廿七日起陸續展開收網行動，聲請法院羈押禁見承租人王國正等三人獲准，地主石麗君、夫婿巫清文分別百萬元和八十萬元交保候傳，並限制住居，全案朝違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪偵辦。

    據了解，被告石麗君位於美濃成功段農地，高達二千三百多坪，曾被查獲濫採農地土石，違反都市計劃法罰三百萬元，如今又被查獲涉嫌盜採、回填建築廢棄物，但她和巫男應訊時，均否認犯行。

    辦案人員調查，被告王國正十多年前，曾受人僱用，涉嫌傾倒、掩埋廢棄物，被依違反廢棄物清理法，判處有期徒刑二年定讞，並已執刑完畢，如今又涉及美濃大峽谷案，懷疑他只是人頭之一。

    王向石婦承租農地，盜採砂石販售獲利，又承包工程行等廢棄建築物回填，不法獲利至少上億元，恐非他一人能力所及，加上被依組織犯罪條例等罪羈押，足見幕後疑有龐大集團操控，將擴大清查金流，將尚未到案嫌犯一網打盡。

    擴大清查金流 不排除進一步行動

    昨下午二點卅分，承辦檢察官指揮警方會同高雄市環保局人員，前往現場開挖蒐證。據悉，檢警人員正加緊腳步擴大偵辦，不排除有進一步的行動。

    針對這起案件，高雄市長陳其邁日前強調，市府各單位全力配合檢方聯合稽查，無論背景一律查辦到底、採取最高行政罰則，立即查扣機具並移送法辦，絕不寬貸。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播