《不法獲利上億》美濃大峽谷案 檢追幕後操控集團

橋檢指揮警方和環保局開挖疑遭廢棄物回填的美濃成功段農地。（記者李惠洲攝）

2025/09/18 05:30

盜採砂石販售又回填廢棄物 檢警開挖蒐證 朝違廢清法、組織犯罪條例偵辦

〔記者鮑建信、黃佳琳／高雄報導〕高市美濃盜採土石疑案，被羈押禁見的王國正承租農地高達二千三百多坪，涉嫌盜採土石後又回填廢棄物，不法獲利初估高達上億元，辦案人員懷疑幕後有龐大集團操控。

橋頭地檢署偵辦美濃盜採砂石案，自八月廿七日起陸續展開收網行動，聲請法院羈押禁見承租人王國正等三人獲准，地主石麗君、夫婿巫清文分別百萬元和八十萬元交保候傳，並限制住居，全案朝違反廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪偵辦。

據了解，被告石麗君位於美濃成功段農地，高達二千三百多坪，曾被查獲濫採農地土石，違反都市計劃法罰三百萬元，如今又被查獲涉嫌盜採、回填建築廢棄物，但她和巫男應訊時，均否認犯行。

辦案人員調查，被告王國正十多年前，曾受人僱用，涉嫌傾倒、掩埋廢棄物，被依違反廢棄物清理法，判處有期徒刑二年定讞，並已執刑完畢，如今又涉及美濃大峽谷案，懷疑他只是人頭之一。

王向石婦承租農地，盜採砂石販售獲利，又承包工程行等廢棄建築物回填，不法獲利至少上億元，恐非他一人能力所及，加上被依組織犯罪條例等罪羈押，足見幕後疑有龐大集團操控，將擴大清查金流，將尚未到案嫌犯一網打盡。

擴大清查金流 不排除進一步行動

昨下午二點卅分，承辦檢察官指揮警方會同高雄市環保局人員，前往現場開挖蒐證。據悉，檢警人員正加緊腳步擴大偵辦，不排除有進一步的行動。

針對這起案件，高雄市長陳其邁日前強調，市府各單位全力配合檢方聯合稽查，無論背景一律查辦到底、採取最高行政罰則，立即查扣機具並移送法辦，絕不寬貸。

