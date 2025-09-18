亂修財劃法 高捷補助款大減113億

高捷小港林園線、岡山路竹線及黃線，目前均在施工階段。（捷運局提供）

2025/09/18 05:30

三線施工中 明年用錢高峰 提報147.7億 僅核定35億 是直轄市中減少最多的

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立法院修正財政收支劃分法引發爭議，高雄捷運興建計畫明年正處於工程經費支用高峰，但中央補助款大減近一一三億，恐影響工程進度與招標；市長陳其邁呼籲基於區域均衡發展，補助金額不應減少。

高捷小港林園線、岡山路竹線及新闢的黃線，目前均在施工，明年是工程經費支用高峰期；交通部提報行政院補助高捷一四七．七億，因新版財劃法壓縮財源，行政院僅核定近卅五億，短差一一二．七億，是補助減少最多的直轄市。

捷局：北市累計占全國近半 重北輕南

高雄市捷運局擔憂，上百億經費短缺將影響工程進展，也導致統包廠商資金調度困難，衍生履約爭議與違約疑慮。官員指出，交通部統計歷年累計補助地方捷運建設計畫達六五七○億餘元，台北市累計獲補助三一五五億餘元，佔全國逾四成八，完全重北輕南，呼籲中央補足高雄捷運建設的經費缺口。

陳其邁：區域均衡發展 補助不應減少

市長陳其邁昨天強調，交通部是專業單位，基於區域均衡發展，補助金額不該減少，「希望朝野國會協商時，邀請各縣市首長表達意見，確保財源穩定」。

轄區有黃線經過的議員邱俊憲怒批「惡修搞亂統籌法的國民黨立委欠高雄人一個公道」，捷運建設需求不分藍綠，但因統籌分配稅額的錯誤與不當修正，造成工程延宕甚至停擺。

國民黨立委柯志恩表示，捷運建設是國家重大建設，需要中央穩定的經費支持，行政院未通盤考量，「全部一刀切大砍，凸顯執政無能」。

賴瑞隆促中央 明年度預算提補救措施

民進黨立委賴瑞隆強調，藍白惡修財劃法使高雄受害，中央應在明年度的相關預算補助，針對高雄等受影響最嚴重縣市，提出具體補救措施，避免影響高雄的捷運工程進度。

