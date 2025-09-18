代理師疑遭秋後算帳 屏縣教育處調查

2025/09/18 05:30

〔記者楊綿傑、陳彥廷／綜合報導〕屏東縣琉球國中五年前發生莊師過勞猝死案，該校代理教師阿邦當時出庭作證，事後卻傳遭到校長蘇傳桔長期職場霸凌，多次公開場合指責「作偽證」，扣留服務證明以影響偏鄉久任獎金，也拿阿邦的考題爭議藉校事會議整肅；全教總與屏教產昨要求校長應立即停職接受調查，並呼籲政府通盤檢討制度。

蘇傳桔表示，該名代理教師考試出題時因宗教觀點引起學生及家長投訴，經協調後家長仍然無法接受，再度向國教署投訴，校方依法召開校事會議，所謂的秋後算帳，並非事實；屏縣府教育處表示，縣府正調查當中，若調查屬實且有不適任的情況，將依法處理。

代理教師阿邦與莊師二○一八年同時進入琉球國中任教，二○二○年底莊老師每日工時逾十二小時，不幸猝死；去年八月高雄高等行政法院判決莊姓教師母親獲職災給付，而阿邦的作證是勝訴關鍵，但後續卻疑似因此受到報復。

阿邦指控，校長多次在主管會報、擴大導師會報中影射其「作偽證」，他曾與學生及家長有考題上宗教觀點的爭議，雙方溝通後家長已不追究，但校長執意要召開檢討不適任教師的「校事會議」，校長並扣留他的服務證明，以影響偏鄉久任獎金，工作權益受到威脅。

全教總理事長侯俊良認為，此事突顯不肖校長濫權整肅異己、不適任校長處理機制形同虛設，以及校事會議淪為打壓工具的系統性問題，值得各界正視，他要求應立刻將蘇傳桔停職調查，否則打壓異己行為恐會持續。

