為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    長濱創生據點 「魯瑪數位遊牧基地」開幕

    2025/09/18 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣長濱鄉「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」昨開幕，將作為「綠色採購」與「數位遊牧」的創生據點，縣長饒慶鈴指出，遠距工作、跨境生活已成為世界趨勢，台東縣今年正式成為國發會認定的數位遊牧示範場域，歡迎長濱加入數位遊牧大家庭，一起努力讓台東與世界交朋友。

    「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」由長濱鄉農會與雄本團隊（小本愛玉、雄本老屋）攜手策劃，饒慶鈴表示，台東五年前便開始布局數位遊牧，邀請國際遊牧者來台東體驗生活、打造TTNomad平台、設立服務據點、鼓勵在地商家提供更友善的環境，目前已累積吸引一百三十二位在TTNomad實名註冊並來台東的遊牧者，另獲得「數位遊牧友善標章」店家也增加至二十六家。

    長濱鄉農會總幹事洪正憲指出，長濱鄉農會去年與雄本團隊協力，將原先存放肥料與糧食的忠勇倉庫改造為「冷鏈倉庫」，建置冷鏈系統、烘焙系統等農產品加工設備，今年進一步以「綠色採購」理念融合東海岸獨特文化，策劃成立Luma Base這座以地方農產與文化為底蘊的生活平台，推動在地作物加值利用，結合綠色採購中心、數位遊牧基地及旅行中繼站的多元定位，為在地農產永續發展注入新動能。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播