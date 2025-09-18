長濱創生據點 「魯瑪數位遊牧基地」開幕

2025/09/18 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣長濱鄉「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」昨開幕，將作為「綠色採購」與「數位遊牧」的創生據點，縣長饒慶鈴指出，遠距工作、跨境生活已成為世界趨勢，台東縣今年正式成為國發會認定的數位遊牧示範場域，歡迎長濱加入數位遊牧大家庭，一起努力讓台東與世界交朋友。

「Luma Base魯瑪數位遊牧基地」由長濱鄉農會與雄本團隊（小本愛玉、雄本老屋）攜手策劃，饒慶鈴表示，台東五年前便開始布局數位遊牧，邀請國際遊牧者來台東體驗生活、打造TTNomad平台、設立服務據點、鼓勵在地商家提供更友善的環境，目前已累積吸引一百三十二位在TTNomad實名註冊並來台東的遊牧者，另獲得「數位遊牧友善標章」店家也增加至二十六家。

請繼續往下閱讀...

長濱鄉農會總幹事洪正憲指出，長濱鄉農會去年與雄本團隊協力，將原先存放肥料與糧食的忠勇倉庫改造為「冷鏈倉庫」，建置冷鏈系統、烘焙系統等農產品加工設備，今年進一步以「綠色採購」理念融合東海岸獨特文化，策劃成立Luma Base這座以地方農產與文化為底蘊的生活平台，推動在地作物加值利用，結合綠色採購中心、數位遊牧基地及旅行中繼站的多元定位，為在地農產永續發展注入新動能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法