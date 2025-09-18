新北文化走讀 礦鄉深度體驗

新北文化局舉辦「礦業文化歷史現場模擬體驗」，將帶領學童前往坑道，了解產業如何形塑地方生活。（新北市文化局提供）

2025/09/18 05:30

走訪黃金博物館、瑞三整煤廠、遺址 16場次開放免費線上報名

〔記者黃子暘／新北報導〕響應全國古蹟日，新北市文化局推出以礦業文化資產為核心的「煤說過的故事」系列活動，包括礦場現場模擬、文化推廣教育、文化走讀等體驗活動，今年以新登錄的「新平溪煤礦歷史建築群」為基地，舉辦小小礦工體驗營，並推出多條走讀路徑，走訪黃金博物館、瑞三整煤廠等景點，帶領民眾了解早期礦業文化，十六場次今天中午起免費線上報名；另廿日、廿一日新北市公立博物館及國定古蹟林本源園邸開放免費參觀。

新平溪煤礦歷史建築群基地 體驗當礦工

文化局張䕒育指出，「煤說過的故事」三項主題活動包括礦業文化歷史現場模擬體驗、煤礦文化推廣教育及多元文化路徑走讀；「礦業文化歷史現場模擬體驗」以新平溪煤礦博物館為基地，園區設施多數保存完整，登錄為歷史建築的建築群包括坑口、水平坑道（部分）、翻車台、卸煤斗、選洗煤場等十處建造物。

走讀部分，張䕒育表示，「煤礦文化推廣教育」有十月四日瑞芳水湳洞、十一日新店、十二日鶯歌、十九日瑞芳、廿五日樹林與廿六日平溪場次，介紹礦業文明脈絡；「多元文化路徑探索」帶領民眾走訪板橋花茶、三峽老街、淡水石化、中和文資路徑、新莊廟街等，十一月一日走讀斬龍山考古遺址文化公園、二日探訪不義遺址「國家人權博物館」場次。

文化局介紹，礦業文化走讀方面，水湳洞場次路徑從黃金博物館遊客中心集合，走讀黃金博物館、祈堂老街、水湳洞本山六坑口及索道系統等景點；瑞芳場次路徑從猴硐車站集合，前往瑞三整煤廠，認識礦業歷史；樹林場次路徑在山佳車站集合，前往蓋淡坑煤礦，探訪山佳地區煤礦起源；平溪場次則在菁桐車站集合，行經菁桐老街、石底煤礦選洗煤場、石底大斜坑等景點，了解早期居民的礦業生活。

20、21日公立博物館、林本源園邸免費參觀

文化局補充，走讀活動今天中午起開放線上報名，每場次廿人，額滿為止；另新北市公立博物館、林本源園邸廿日、廿一日免費參觀，完成任務還有機會抽中國家文化資產保存獎得主李乾朗手繪文資景點手提袋。

另外，教育局長張明文表示，「STEAM假日親子學院」四場次即起開放線上免費報名，課程涵蓋光學、藝術創作、工藝設計與環保永續，資訊可至「新北學Bar」及「新北STEAM大聯盟」粉專查詢。

