    首頁　>　生活

    花蓮餐具清洗中心試營運 免費到年底

    2025/09/18 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕斥資八千多萬元興建的花蓮縣環保餐具租借及清洗中心，本週開始試營運，由於在營運前屢次被議員質疑、擔憂變成蚊子館，為此環保局祭出試營運三個半月期間免費洗，直到今年年底，然首週參加清洗的東大門攤商僅十一攤。環保局表示，持續歡迎餐飲、團膳、餐廳登記試洗，慈濟基金會明天也已預約試洗餐盒。

    慈濟基金會預約試洗餐盒

    環保局在花蓮市美崙工業區興建的「環保餐具清洗中心」，如維持八小時運轉，最大清洗量可達二萬個至三萬個碗、盤、杯及筷子、叉子，且不限大小形狀、不限餐具規格，只要可高溫清洗的材質都可送洗，目前仍在OT案委外招商公告中，公告期至十月一日，但環保局已經在十五日先進行試營運。

    試營運首週，根據環保局統計，東大門夜市攤商僅有十一家提供內用的攤商將餐盤餐具送洗，加上餐廳、團膳業者八家，平均每日四千件（包括碗、盤、杯等餐具）。花蓮縣環保局指出，環境部政策目標是二○三○年禁用一次性餐具，因此除了輔導店家更換內用餐具，仍持續受理清洗登記，歡迎廠商來免費試洗，清洗收運及時間也可規劃配合。

