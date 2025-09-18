時薪2千 斜槓森林療癒師超夯

林業保育署培訓的第二批森林療癒師達55位，不少芳療師、瑜伽師、登山家等斜槓加入森療行列。（記者楊媛婷攝）

2025/09/18 05:30

累積認證89位 帶領民眾用五感體驗森林 有長者認知功能顯著提升

〔記者楊媛婷／台北報導〕現代人生活緊張，更需要接觸森林放鬆，農業部林業保育署培訓森林療癒師，最新一批森林療癒師共五十五位，全國累積受認證的森療師累積達八十九位，林保署表示，森療按時數收費，每小時二千元、每場次三小時起跳，有森療師半年接案七十場次，平均月入七萬元。

林保署加強媒合企業、旅行社

林保署自二○二一年建置「森林療癒師認證培訓平台」，培育帶領民眾用五感體驗森林的森林療癒師。林保署署長林華慶表示，期待和企業、旅行社擴展合作，讓森療走進大眾視野，並開拓國旅新藍海，讓森療產業化，已和逾百家旅行社洽談，希望帶動更多綠領經濟。

台灣森林保健學會理事長、台大森林系教授余家斌表示，日本學界證實森療可提升免疫力與學童專注力，許多上班族容易失眠、過度緊張，是因交感神經過度活躍，只要每個月至少接受一次森林療癒，就有助放鬆。他也和台大醫院等合作，長者接受十二週森療後，短期記憶恢復到年輕時期，認知功能顯著提升；林華慶補充說明，將持續累積研究數據，為森林療癒未來成綠色處方箋提供更多科學依據。

林保署表示，森林療癒師幾乎都是斜槓，許多芳療師、瑜伽師，甚至登山家、公司財務長等受訓後取得證照，受訓方式包含線上、實體、實習課程，平均受訓約一年，總體受訓費用約四萬多元，獲證後，收費每小時二千元，每一場次的森林療癒課程三小時起跳。

林保署表示，森林療癒課程依天數、使用器材等有不同費用，部分針對大企業的高端課程開出超過三萬元價碼；有森療師利用放假期間帶課，半年就接七十場課程、收入達四十二萬元。

去年五月登上聖母峰的登山家林士懿，也是最新一批獲得認證的森林療癒師中的一員。他表示，隨著台灣步入超高齡社會，更要注重長輩健康，未來想進一步打造森林綠色健身房，讓森療成高齡社會最好解方。

