為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    時薪2千 斜槓森林療癒師超夯

    林業保育署培訓的第二批森林療癒師達55位，不少芳療師、瑜伽師、登山家等斜槓加入森療行列。（記者楊媛婷攝）

    林業保育署培訓的第二批森林療癒師達55位，不少芳療師、瑜伽師、登山家等斜槓加入森療行列。（記者楊媛婷攝）

    2025/09/18 05:30

    累積認證89位 帶領民眾用五感體驗森林 有長者認知功能顯著提升

    〔記者楊媛婷／台北報導〕現代人生活緊張，更需要接觸森林放鬆，農業部林業保育署培訓森林療癒師，最新一批森林療癒師共五十五位，全國累積受認證的森療師累積達八十九位，林保署表示，森療按時數收費，每小時二千元、每場次三小時起跳，有森療師半年接案七十場次，平均月入七萬元。

    林保署加強媒合企業、旅行社

    林保署自二○二一年建置「森林療癒師認證培訓平台」，培育帶領民眾用五感體驗森林的森林療癒師。林保署署長林華慶表示，期待和企業、旅行社擴展合作，讓森療走進大眾視野，並開拓國旅新藍海，讓森療產業化，已和逾百家旅行社洽談，希望帶動更多綠領經濟。

    台灣森林保健學會理事長、台大森林系教授余家斌表示，日本學界證實森療可提升免疫力與學童專注力，許多上班族容易失眠、過度緊張，是因交感神經過度活躍，只要每個月至少接受一次森林療癒，就有助放鬆。他也和台大醫院等合作，長者接受十二週森療後，短期記憶恢復到年輕時期，認知功能顯著提升；林華慶補充說明，將持續累積研究數據，為森林療癒未來成綠色處方箋提供更多科學依據。

    林保署表示，森林療癒師幾乎都是斜槓，許多芳療師、瑜伽師，甚至登山家、公司財務長等受訓後取得證照，受訓方式包含線上、實體、實習課程，平均受訓約一年，總體受訓費用約四萬多元，獲證後，收費每小時二千元，每一場次的森林療癒課程三小時起跳。

    林保署表示，森林療癒課程依天數、使用器材等有不同費用，部分針對大企業的高端課程開出超過三萬元價碼；有森療師利用放假期間帶課，半年就接七十場課程、收入達四十二萬元。

    去年五月登上聖母峰的登山家林士懿，也是最新一批獲得認證的森林療癒師中的一員。他表示，隨著台灣步入超高齡社會，更要注重長輩健康，未來想進一步打造森林綠色健身房，讓森療成高齡社會最好解方。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播