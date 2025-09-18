罕病SMA可望納公費新生兒篩檢

國健署長沈靜芬則表示，脊髓肌肉萎縮症（SMA）納公費新生兒篩檢已經進入成本效益評估，有結果會對外公布。（資料照）

2025/09/18 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕台灣嬰兒死亡率高達千分之三．八，連續廿年高於日、韓等國。專家指出，若能及早透過新生兒篩檢發現疾病風險並加以治療，有助於降低新生兒死亡率，也希望衛福部國民健康署將脊髓肌肉萎縮症（SMA）納入公費補助項目之一。國健署長沈靜芬則表示，已經進入成本效益評估，有結果會對外公布。

國健署：專家已有共識

國健署持續補助「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」，寶寶出生滿四十八小時或餵奶滿廿四小時後即可抽取足跟血檢測，目前已涵蓋廿一項疾病，篩檢率達九九．六％，但中華民國人類遺傳學會秘書長簡穎秀指出，SMA是嬰兒死亡率最高的遺傳疾病，多數歐美國家、日本、韓國等都已經將SMA納入新生兒篩檢常規項目，我國卻仍未將其納入公費篩檢範圍。

台灣脊髓肌肉萎縮症病友協會創會理事長鐘育志解釋，SMA是一種因基因缺陷造成肌肉無力及萎縮的體隱性遺傳罕見疾病，世界各國脊髓肌肉萎縮症發生率約為一萬分之一，且SMA造成的先天損害，在嬰幼兒時期就可能出現，及早透過新生兒篩檢確診SMA，並積極介入治療的病友，恢復效果明顯較優。

沈靜芬表示，SMA是國健署優先列入補助的新生兒項目之一，專家討論也已取得共識，現正進行成本效益評估，相關經費除來自公務預算，也包含六都自行補助部分，後續作業時程較難預估，有結果會儘快對外公布，也會逐步評估其他可列入公費篩檢補助項目。

