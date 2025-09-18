我嬰兒死亡率 連20年高於日韓

專家強調，新生兒篩檢是守護寶寶健康的第一道防線，盼政府進一步擴大公費篩檢項目。 （記者邱芷柔攝）

2罕病死亡風險高 篩檢率卻大降 醫團籲納入新生兒公費篩檢

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣嬰兒死亡率已連續廿年高於日本、韓國，且根據近五年國人死因統計，一歲以下嬰兒死亡數平均每年約六百人，深入分析發現，其中逾百位死於先天性畸形、變形與染色體異常等遺傳疾病。專家疾呼，務必在寶寶出生四十八小時後完成新生兒篩檢，並加選自費項目，才能避免錯失治療時機，也盼國健署能擴大公費篩檢項目。

出現症狀才治療 往往已太遲

台灣小兒神經醫學會、台灣新生兒科醫學會、中華民國人類遺傳學會、台灣母胎醫學會，以及台大醫院新生兒篩檢中心、台北病理中心與衛生保健基金會附設篩檢中心，昨天共同召開記者會，強調許多罕病在出生時無症狀，卻可能在短時間內奪命，及早篩檢才是關鍵。

國健署目前補助「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」，寶寶出生滿四十八小時或餵奶滿廿四小時後即可抽取足跟血檢測。自二○一九年起，公費篩檢已涵蓋廿一項疾病，篩檢率達九十九．六％。然而，像脊髓性肌肉萎縮症（SMA）、龐貝氏症等致死率極高的罕病仍屬加選項目，自費篩檢率近五年從九十三％降至不到七十五％。

自費不到兩千 卻能爭取生機

台大醫院基因醫學部主任簡穎秀指出，SMA發生率約每二萬人就有一人，是嬰兒死亡率最高的遺傳疾病；龐貝氏症則每五萬人就有一人，若未治療，二歲前死亡率接近一○○％，等到症狀出現才治療，往往已經太遲，全套十一項加選篩檢費用不到兩千元，卻能替孩子爭取寶貴的生機。

高醫中和紀念醫院小兒部主治醫師鐘育志指出，臨床經驗顯示，SMA發病時間遠比想像更早，有些寶寶甚至不到兩個月就出現症狀，「越早診斷介入，治療效果越好」。目前美、英、法、德及鄰近的日韓，都已將SMA納入新生兒篩檢常規，台灣卻仍需家長自費加選，恐讓孩子錯失最佳時機。

鐘育志也說，SMA與龐貝氏症均已有藥物納入健保給付，包括基因治療、口服藥物、脊髓腔內注射，以及酵素替代療法。

研究顯示，如果透過篩檢及早治療，十八個月後能自行行走的比例達一○○％；相反地，等到症狀出現才治療，成功率不到三成。

