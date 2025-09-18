為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    守護農產 芳苑警民組「漂鳥隘勇隊」

    彰化二林鎮華崙里盛產韭菜花，芳苑警分局結合社區守望相助隊成立「漂鳥隘勇隊」，警民攜手「巡田水」，讓農民能夠安心收成。（芳苑警分局提供）

    彰化二林鎮華崙里盛產韭菜花，芳苑警分局結合社區守望相助隊成立「漂鳥隘勇隊」，警民攜手「巡田水」，讓農民能夠安心收成。（芳苑警分局提供）

    2025/09/18 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮、芳苑鄉是重要農業產區，近期韭菜花、蘆筍迎來盛產期，拍賣市場均價分別達每公斤一八二元與二八七元，其中，上等的蘆筍價格更飆到每公斤五七○元，與青蔥行情不相上下，讓竊賊蠢蠢欲動；為避免農民的心血遭「提前收成」，芳苑警分局結合社區守望相助隊，成立「漂鳥隘勇隊」並啟動護農專案，警民攜手「巡田水」，讓農民能安心收成。

    護農專案持續一個月

    二林鎮華崙里盛產韭菜花、萬興里以蘆筍聞名，目前正值採收旺季，另外，芳苑鄉是全國雞蛋重鎮，近期因飼料成本高漲與極端氣候衝擊，蛋價持續攀升，這些農產品價格看好，也引來宵小覬覦。

    不定時、不定點巡邏

    芳苑警分局指出，攜手二林華崙、萬興及芳苑後寮等地守望相助隊，成立「韭菜漂鳥隘勇隊」、「蘆筍漂鳥隘勇隊」及「雞蛋、花生漂鳥隘勇隊」，希望透過警力與民力合作，藉此擴大巡邏範圍與頻率，不再只是巡邏固定路線，而是針對整個產區全面巡查，讓竊賊無機可乘，這樣白天農民就可專心耕作，夜晚由警民共同守護，讓農民安心入眠。

    清晨到深夜 全產區巡查

    當地農民林先生表示，以往農忙時，他常得半夜起床「巡田水」，擔心一覺醒來，田裡的作物就被偷光，精神壓力很大，現在有「漂鳥隘勇隊」加入，晚上有人幫忙巡邏，「好像請了守衛」，他終能安心入眠。

    警方強調，九月正值韭菜花、蘆筍盛產期，護農專案持續一個月，採取「不定時、不定點」方式，從清晨到深夜都會有人巡邏，因成效顯著，已有竹塘等其他社區申請成立「漂鳥隘勇隊」，分局也將此政策逐步推廣至重要農產區。

    芳苑警分局結合社區成立「漂鳥隘勇隊」，採取「不定時、不定方式，從清晨到深夜都會有人巡邏。（芳苑警分局提供）

    芳苑警分局結合社區成立「漂鳥隘勇隊」，採取「不定時、不定方式，從清晨到深夜都會有人巡邏。（芳苑警分局提供）

