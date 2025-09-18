議會初審通過 台中自助洗衣店須設一樓

台中市自助洗店安全管理自治條例完成初審，明定業者需有消防安全設備。（市府提供）

2025/09/18 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市目前有五三五家自助洗衣店，但卻無專法管理，市府經發局訂定「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」昨天在市議會法規委員會初審通過，明定無人管的自助洗衣店，一定要設自動緊急遮斷裝置等消防設備，且基於消防安全只能設在一樓，將送至大會進行二、三讀，一旦完成立法緩衝期為半年，經發局預計明年底前會全部清查一次。

自治條例將送 二、三讀

經發局長張峯源表示，台中市自助洗衣店全國最多，且多使用瓦斯、天然氣等供作燃料，台北及桃園都訂有自治條例，因此訂定自治條例，送交市議會進行審查。

由於第四條明定自助洗衣店須設在建築物第一層，引發議員們討論，市議員黃守達關心，是否有其他業者設在其他樓層，需給予緩衝期；李中則表示，自助洗衣店可能有噪音問題，但看不到相關規定；張峯源表示，目前只有二家是設在二樓，會有緩衝期，至於噪音問題，可列入檢查表單。

此外，新法設有罰則，若未設安全消防設施，可處一萬至五萬元罰鍰，情節嚴重者，得處六十日以下停業處分；在無異議下，主席黃馨慧裁示自治條例初審通過。

同時通過李中提出附帶決議，要求審查時，經發局要提醒業者，是否為噪音管制區。議員陳俞融說，新法已給開業店家六個月緩衝期，市府應全面清查，否則無法確保所有業者都符合新法規。

