盧秀燕稱中央砍預算 綠批明年補助史上最高

台中市長盧秀燕稱中捷補助被砍，「眼淚快流下來」，綠營議員怒批，看到大里垃圾山不落淚？（資料照）

2025/09/18 05:30

盧︰捷運藍線只給4％補助 議員︰中央挹注1113億 比今年多136億

〔記者蘇金鳳、黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕前天批中央原承諾要給中捷藍線四十二億元，現在只給一．六億元是中央「卡盧」，昨天主持大肚區日晷公園剪綵時，再度怒批中央違背台中捷運藍線開工時承諾；對此，民進黨議員周永鴻反批，明年台中市獲中央挹注統籌分配款七四一億元、一般性補助一九○億元、計畫型補助一八二億元，共一一一三億元，比今年多了一三六億元，反批盧才是卡台中發展；市府則不回應。

黃守達批盧 只挑自己喜歡的數字算

民進黨市議員黃守達十六日在市議會揭露，台中市明年獲中央挹注財源一一一三億元，是史上最多，批盧「只挑自己喜歡的數字算」；但盧秀燕則回應中央「卡盧」，指中央原承諾明年給台中捷運藍線四十二億，卻僅給一．六億，「因卡盧擋捷運，讓台中重大建設做不下去」、「非常不道德」。

昨天盧秀燕再度把矛頭指向中央，怒批違背台中捷運藍線開工時承諾，補助竟只給台中市四％，有九十六％被砍掉，她表示，「看到北、高捷運一條一條蓋，我們眼淚都快要流下來」，「北、高捷運那麼多條，政府投資那麼多，中部才第二條把預算幾乎砍光，不給支持，對中部地區、台中市民太不公平」，台中一年繳稅二五○○億元給中央，各種預算分回來不到一○○○億元。

周永鴻︰盧卡台中發展 讓市政空轉

對此，民進黨市議員周永鴻痛批，是盧秀燕在卡台中市，強調根據台中市政府財政局、主計處所提出的專案報告，明年台中市獲中央挹注統籌分配款七四一億元、一般性補助一九○億元、計畫型補助一八二億元，一共一一一三億元，比今年足足多了一三六億元，是歷年最高。

他更質疑，盧秀燕一再說中央「卡盧」，這些數字難道財政局未告知？還是盧秀燕根本裝作沒看見？就算中央給再多的補助，市府若無法把事情做好，也沒有用。大里垃圾山危機就是最直接的例子，中央從來沒有「卡盧」，但盧秀燕卻卡台中發展，讓市政空轉。

台中市長盧秀燕痛批中央補助中捷藍線只有核定4％，根本是「卡盧」，圖為模擬圖。（市府提供）

