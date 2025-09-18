為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹市汞稻污染擴大 逾半年查無元凶

    竹市爆發汞稻污染事件，又波及香蕉、葡萄園，污染超過半年，仍查不出元凶。（記者洪美秀攝）

    2025/09/18 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市爆發汞稻污染事件已超過半年，環保局至今仍未公布污染元凶，市議員曾資程昨表示，汞稻作污染發生逾半年，如今汞稻作又波及鄰近葡萄園和香蕉園及雜糧稻作區域，但市府束手無策，只是剷除遭污染的農作物，至今未追查出污染元凶，讓農民感嘆辛苦栽種的作物被挖掉燒掉，農田得荒廢好幾年，市府卻無法給農民交代。

    葡萄、香蕉也受害 議員促補償

    曾資程說，發生農地稻作汞污染事件後，陸續接到周邊農民陳情，因擔心自家的農作物受波及，有多位農民請環保局來檢測土壤與水質，除稻作已剷除，如今連葡萄園及香蕉園也受污染，昨天環保局剷除香蕉園，但難保污染不會持續擴大，市府至今未交代造成汞稻作污染元凶，農民心血也付諸流水。他要求市府即刻公布可能的污染元凶及後續防治與補償作為，包括農民的補償及整治過程，不能再黑箱或掩蓋。

    環局︰停耕期間會發放補償金

    環保局表示，在查獲九甲埔幹線十支線底泥汞污染後，已擴大調查周邊農地，查出有稻田、葡萄園及香蕉園遭受污染，其他支線農地則未發現污染情形，已通知地主禁止收成並焚化銷毀，針對汞含量超標農地，也設置告示牌公告列管，禁止耕作與開發，後續會啟動污染整治作業並委由第三方專業單位進行檢測，確認土壤濃度達到安全標準後，才可恢復農業使用。

    停耕期間，也會依補助原則發放補償金，並執行全段支線清淤疏濬工程，同時水路支線會封堵、暫停使用，並加裝水質監測智慧裝置，掌握水質變化。

