    首頁　>　生活

    竹市施政滿意度連3年墊底 綠批市長無能

    2025/09/18 05:30

    施乃如︰從高虹安到邱臣遠 持續退步 市府︰多項指標表現亮眼

    〔記者洪美秀／新竹報導〕有雜誌公布最新的《縣市長施政滿意度調查》，新竹市再度拿下倒數第一，連續三年敬陪末座。民進黨竹市黨部主委、市議員施乃如說，這已經不是「進步空間大」能安慰的事，而是徹底的警訊，且非市民之錯，是執政的市長無能及團隊無方鐵證。

    施︰全國22縣市 唯一不及格

    施乃如說，全國廿二個縣市，唯一不及格的就是新竹市。從高虹安到邱臣遠，市民期待的是改革、建設與改善生活品質，但三年過去，看到的不是進步，而是持續的退步。市容凌亂、交通惡化、建設停擺，市民不僅失去城市的榮耀感，現在甚至只祈求「城市能正常運作」而已。

    這樣的執政成績，對不起市民的信任，更讓新竹淪為全台的反面教材。執政不是拿麥克風喊口號，也不是忙著撇清責任，連三年吊車尾，不是新竹市民的錯，而是市長無能、團隊無方鐵證。

    市府則稱竹市在「縣市競爭力」排名非六都第四名，較去年進步四名，其中「文教面向」獲全國第一，而「經濟面向」也勇奪全國第三，今年首度新增的「慢老城市」調查，竹市則榮獲非六都第二名，竹市在宜居環境與友善社會表現亮眼。

    林志潔︰竹市的退步 證據會說話

    陽明交大法律學者林志潔也提到，竹市連三年施政全國倒數第一，有市民問，明明施政滿意度都倒數，表示市民非常不滿意施政的成果，但為何無法罷免？她認為，新竹市民極為不滿意這個市長的施政，但會有種她剩一年就要改選了，到時再換人就好的想法，在選民結構藍綠比懸殊的新竹市，當藍白合作催票不同意，就會讓罷免的難度加高。

    但她認為，竹市的退步和市民的不滿意，有堅強的證據說話，但市民也願意給有能力、能做出成績的政治人物機會，籲台派莫灰心喪志。

