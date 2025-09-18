桃園「日光安居」社宅動土 婚育宅至少20％

2025/09/18 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國家住宅及都市更新中心興辦的桃園市桃園區「日光安居」社會住宅昨天動土，預計二○二九年完工，可提供二九八戶居住單元；國家住都中心董事長花敬群表示，「日光安居」為中央在桃園市興建的第十四處社宅，也是繼「慈文安居」後，於桃園區動土的第二處，完工後至少保留廿％婚育宅，提供新婚、育有學齡前兒童家庭優先承租。

國家住都中心簡報，日光安居社宅坐落於小檜溪市地重劃區日光路上，位處桃園藝文特區及站前商圈之間，學區資源及生活機能完善，距離桃園火車站車行十分鐘，步行十分鐘可達興建中的桃園捷運綠線G08站。

日光安居工程總經費十六億六八○○萬元，將建一棟地上十四層、地下三層建物，二九八戶居住單元中配置套房型一八一戶、二房型九十一戶、三房型廿六戶，一樓公共空間設置長期照護辦公室、托嬰中心及店舖，並有一五六個汽車、三六九個機車停車位。

內政部長劉世芳、花敬群、桃園市副市長蘇俊賓、立委郭昱晴等人出席動土典禮；劉世芳表示，政府為照顧年輕人，將婚育宅比例從原本五％提升至廿％，並增加租金補貼及包租代管，盼透過這三支箭減輕年輕人負擔。花敬群說，中央與桃市興辦的社宅計四十四處、一萬二七六八戶。

