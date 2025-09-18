為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園「日光安居」社宅動土 婚育宅至少20％

    2025/09/18 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國家住宅及都市更新中心興辦的桃園市桃園區「日光安居」社會住宅昨天動土，預計二○二九年完工，可提供二九八戶居住單元；國家住都中心董事長花敬群表示，「日光安居」為中央在桃園市興建的第十四處社宅，也是繼「慈文安居」後，於桃園區動土的第二處，完工後至少保留廿％婚育宅，提供新婚、育有學齡前兒童家庭優先承租。

    國家住都中心簡報，日光安居社宅坐落於小檜溪市地重劃區日光路上，位處桃園藝文特區及站前商圈之間，學區資源及生活機能完善，距離桃園火車站車行十分鐘，步行十分鐘可達興建中的桃園捷運綠線G08站。

    日光安居工程總經費十六億六八○○萬元，將建一棟地上十四層、地下三層建物，二九八戶居住單元中配置套房型一八一戶、二房型九十一戶、三房型廿六戶，一樓公共空間設置長期照護辦公室、托嬰中心及店舖，並有一五六個汽車、三六九個機車停車位。

    內政部長劉世芳、花敬群、桃園市副市長蘇俊賓、立委郭昱晴等人出席動土典禮；劉世芳表示，政府為照顧年輕人，將婚育宅比例從原本五％提升至廿％，並增加租金補貼及包租代管，盼透過這三支箭減輕年輕人負擔。花敬群說，中央與桃市興辦的社宅計四十四處、一萬二七六八戶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播