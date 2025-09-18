桃市師鐸獎、優良教育人員 表揚408教師

桃園市長張善政（中）出席「師鐸獎暨優良教育專業人員表揚大會」。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府昨天表揚師鐸獎暨優良教育專業人員共四○八人，其中獲頒「桃園市師鐸獎」的陽明高中教師周書宇任教邁入第十九年，樂當「自然科學的引路人」，只盼能讓更多學生愛上自然科學與物理。

周書宇曾獲SUPER教師與「未來教育台灣一○○」等肯定，他分享擔任教職的心境，就像愛因斯坦說的「在浩瀚的宇宙面前，我如同站在海灘上撿拾貝殼的小男孩，當我有一點點小小發現，就會因此欣喜不已」，教學過程中，學生的回饋、互動，都有助於自己的成長。

「師鐸獎暨優良教育專業人員表揚大會」昨在市立圖書館平鎮分館演藝廳舉辦，市長張善政頒獎時說，他也當過教師，經驗中最欣慰的並非得獎，而是學生畢業多年，仍記得他且願意專程探望他，教師是受人尊敬的職業之一，若能從工作中得到回饋，會非常有成就感，教師若能帶領學生在人生中獲致更大成就，會是心中最大的溫暖。

昨獲表揚者中，服務滿四十年的資深教師林正義說，當了廿八年校長，不僅籌創元生國小，還在該校任校長十七年，感謝家長會、教師們與行政團隊全力支持，他才能開心地將所有心力都奉獻在教育界。

