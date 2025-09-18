桃園「生生喝鮮乳」 明年2月超商刷卡領

桃市府將於明年2月起推動「生生喝鮮乳」，只要設籍桃園市，不論就讀公私立國小及幼兒園學童，每週可領取1瓶鮮乳或豆漿。（桃市府提供）

2025/09/18 05:30

2到12歲學童 每週可領1瓶 估約21萬人受惠

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市將於明年二月起推動國小、幼兒園「生生喝鮮乳」政策，市長張善政昨天在市政會議宣布，採數位刷卡方式，直接至合作的超商通路兌換，克服冷鏈配送、增加第一線老師負擔等問題，每生每週一瓶，寒暑假也不間斷，每年預算二．八億元由市府自籌，市籍二到十二歲學童受惠，估計約廿一萬人。

請繼續往下閱讀...

全年可領 寒暑假不中斷

張善政表示，去年中央推動「班班喝鮮奶」政策，雖是好意，卻因冷鏈運送、對學校老師造成行政負擔、配套措施不足等情況，最後仍停辦，但部分地方政府認為這是好的政策，不該因配套不足而停辦，甚至考慮自行續辦，市府經好幾個月跨局處討論，規劃能夠克服難題的推動方式，並決議從下學期實施。

可換豆漿 品項10種以上

張善政說，桃市「生生喝鮮乳」政策，不將鮮乳直接送到學校，而是建置桃園專屬的「數位兌換平台」，只要是設籍桃市的學童，不論就讀公立或私立的國小、幼兒園，持數位學生證、幼兒卡，即可在全市合作的超商通路刷卡領取鮮乳，像是統一、全家、OK、萊爾富等，全年五十二週，每週領一瓶，寒暑假都不中斷；顧及有些孩子有乳糖不耐症，可改領豆漿作為替代品。

教局︰將製發幼兒數位卡證

市府教育局長劉仲成表示，國小學童可持數位學生證靠卡領取，幼兒的部分將另製發專屬的數位卡證，預計今年十二月至明年一月配發給學齡二到五歲幼兒，就讀幼兒園的小朋友由園方發送，未就讀幼兒園者由區公所發送，屆時可前往合作的超商門市兌換國產具標章的乳品或豆漿，每瓶約三百毫升，種類依各門市提供為準，有十種以上品項。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法