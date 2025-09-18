鼓勵生育 生一胎補助10萬 明年上路

行政院今將通過「好孕三方案」，其中生育補助部分，中央統一補貼每胎十萬元，明年元旦上路。（記者鍾麗華攝）

2025/09/18 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應少子化問題，行政院今將通過「好孕三方案」，包括生育補助、人工生殖補助與醫療性凍卵補助，生育補助部分，中央統一補貼每胎十萬元，明年元旦上路。

好孕三方案 政院今可望通過

政務委員陳時中表示，現行社會保險生育給付不同，政府將透過補助方式，生一胎就能拿到十萬元、生雙胞胎能領廿萬元，整體預算約四十七．二億元。

請繼續往下閱讀...

人工生殖補助額度也大幅增加，卅九歲以下女性可補助六次，首次試管嬰兒療程補助從十萬元提高到十五萬元，第二、三次從六萬元提高到十萬元，第四到六次為六萬元，限植入一個胚胎。

卅九至未滿四十五歲，第一次補助十三萬元、第二與三次為八萬元、第四到六次為六萬元，四十歲以上到四十五歲以下僅補助前三次，低收及中低收入戶不分胎次年齡，最高補助十五萬元，整體預算編列廿五億元。

醫療性凍卵補助對象為十八至四十歲年輕罹癌女性，若治療可能導致卵巢功能受損，可經醫師評估後申請，補助包括凍卵療程約七萬元以及男性取精八千元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法