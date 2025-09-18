為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鼓勵生育 生一胎補助10萬 明年上路

    行政院今將通過「好孕三方案」，其中生育補助部分，中央統一補貼每胎十萬元，明年元旦上路。（記者鍾麗華攝）

    行政院今將通過「好孕三方案」，其中生育補助部分，中央統一補貼每胎十萬元，明年元旦上路。（記者鍾麗華攝）

    2025/09/18 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕因應少子化問題，行政院今將通過「好孕三方案」，包括生育補助、人工生殖補助與醫療性凍卵補助，生育補助部分，中央統一補貼每胎十萬元，明年元旦上路。

    好孕三方案 政院今可望通過

    政務委員陳時中表示，現行社會保險生育給付不同，政府將透過補助方式，生一胎就能拿到十萬元、生雙胞胎能領廿萬元，整體預算約四十七．二億元。

    人工生殖補助額度也大幅增加，卅九歲以下女性可補助六次，首次試管嬰兒療程補助從十萬元提高到十五萬元，第二、三次從六萬元提高到十萬元，第四到六次為六萬元，限植入一個胚胎。

    卅九至未滿四十五歲，第一次補助十三萬元、第二與三次為八萬元、第四到六次為六萬元，四十歲以上到四十五歲以下僅補助前三次，低收及中低收入戶不分胎次年齡，最高補助十五萬元，整體預算編列廿五億元。

    醫療性凍卵補助對象為十八至四十歲年輕罹癌女性，若治療可能導致卵巢功能受損，可經醫師評估後申請，補助包括凍卵療程約七萬元以及男性取精八千元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播