補教師強吻學生、摸臀 被處終身不得任教

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市文山區文理補習班負責人陳正育今年四、五月對學生強吻、摸臀，還露出生殖器等，社會局依違反《兒童及少年福利與權益保障法》公布姓名，並追蹤司法判決結果；教育局在本月十日處分終身不得擔任補教人員，並將還在營業仍有十名學生的補習班廢止立案。

衛福部設立CRC聯合國兒童權益公約網站，提供各地方政府更新上傳兒虐等違反兒少法的相關資訊。網站資料顯示，台北市八月至今公布八起案件，其中有三起屬性騷兒少案例，最新一起是民眾於五月廿二日晚間在社群發文揭露，文山區某補習班負責人陳正育，於今年四、五月與學生單獨相處時，趁學生防備不及時強吻、強抱、摸臀，還露出生殖器等。

教育局獲知後，廿三日派員到班稽查，立即要求行為人停職、不得入班接觸學生，並啟動調查。

依違反兒少權法 公布姓名

教育局六月完成調查後，移送社會局依違反《兒少權法》裁處公布姓名；教育局於本月十日處分陳正育終身不得擔任補習班人員，並廢止由他擔任負責人的補習班立案，相關資訊同步轉知各級學校。

陳正育昨受訪仍堅稱一切是誤會，只有學生單方面的說法，他平時與學生的相處方式較為嚴厲。

另兩例為楊姓家教去年八、九月利用授課時，偷拍至少兩名女學生內褲與大腿內側，以及十一月手持行車紀錄器，放在膝蓋拍攝九名少女裙底，案經檢察官提起公訴。另一游姓男子在去年九月於台北市圖書館，持手機伸入孩童兩腿中間朝上拍攝，經法院判決拍攝兒少性影像罪。

