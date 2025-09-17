帥哥棒球員陪運動 長照9旬嬤心花怒放

台北興富發棒球隊前往萬華莒光長照機構，帶領長者們體驗球類遊戲舒展筋骨；左一為劉陳歲女。（記者董冠怡攝）

2025/09/17

興富發棒球隊球員 帶領萬華莒光日照長者體驗球類遊戲

〔記者董冠怡／台北報導〕青銀共融！台北興富發棒球隊十二名年輕球員，昨天帶領萬華區莒光日間照顧中心的廿餘名、平均年齡八十多歲的長者，體驗球類遊戲舒展筋骨，年近九十歲的劉陳歲女手舞足蹈地笑說，難得有機會看到帥哥，「好開心喔！整個心花怒放！」活動辦得很不錯，希望還有下一次。市府體育局說，會持續整合資源，結合運動及公益，鼓勵更多人走出戶外。

北市65歲以上58萬人 佔2成4

內政部戶政司統計，截至八月底，台北市六十五歲以上有五十八萬餘人，佔全市人口比例近二成四，老年人口持續攀升，體育局、台北興富發棒球隊與一粒麥子社福基金會合作，走進社區陪伴長者從事健康樂活的運動，棒球選手邱偉峻等十二人昨陪同長者教玩九宮格擲準、使用彈力球增加肌力，有趣、簡單、安全，同時減少肌少症對失能長者帶來的日常風險。

劉陳歲女受訪表示，老了比較沒有在接觸新的活動，看到年輕人就像孫子一樣舒服自在，相處下來自己彷彿跟著「回春」，搭乘時光機回到芳華正盛的少女時期。她雙手叉腰挺胸地說，當年在北一女唸書，可是走路有風並以母校為榮，畢業後擔任公務人員，致力推動婦女工作，一路做到六十歲退休。

雖然自嘲是「牙齒都掉了的老太婆」，但是嬌小的她，個性開朗、活潑、健談且動如脫兔，當場表演「下腰摸地」，動作一氣呵成，頓時讓周邊的「傲肖年（體力不佳的年輕人）」瞬間驚呼連連，卻也不免捏把冷汗。劉陳歲女分享筋骨勇健的秘訣，就是平常透過走路運動維持好精神與好體力，心情愉快也很重要。

看長者開心 球員很有成就感

球員邱偉峻認為，這次除了陪伴長者及傳遞正向能量，運用所學推廣棒球運動，也能跟長者們學台語，相當不錯，看見長者開心動起來，很有成就感。

