    首頁　>　生活

    颱風害屋毀 彰化好德行善團助重建

    圖左用C型鋼做骨架，圖右為蓋上鐵皮屋頂。（「好德做工行善團」提供）

    2025/09/17 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕丹娜絲颱風二個月前重創嘉南沿海地區，上千戶民宅屋頂被掀翻，臨時蓋上參選人的大帆布擋風遮雨。來自彰化縣的「好德做工行善團」仍持續為災民修繕房子，至今已完成九間，預計修繕廿間房屋才會離開。

    好德做工行善團秘書長、導演陳文彬說，他們一直在中部地區為弱勢家庭修繕房屋，擁有自己的工班，丹娜絲颱風重創台南後，在立委郭國文服務處、麻豆區公所協助下，訪視災民了解重建需求。

    預計修繕20屋 每間經費20萬

    陳文彬表示，針對房屋受災損，政府雖訂有協助修建的辦法，但災區內有不少弱勢家庭，因為土地或房屋被抵押等因素，難以符合政府規定修繕補助標準，重建之路遙遙無期，他們專門針對此類受災戶修繕，經派社工訪視、溝通，找到廿間受災戶，籌得四百萬元經費，預估每戶的修繕費約廿萬元。

    協助不符政府修繕補助規定者

    陳文彬說，他們的工班皆為有給職的工人，團隊有一名行政總協調，負責跟受災戶溝通、排除政府的行政問題與協助籌措經費，另有一名行政秘書，負責工地丈量、點工、叫料；只要跟受災戶溝通完備，工班進駐，約三天就能完工，災區最多竹管瓦厝受創，他們掀掉竹管，用C型鋼取代，再覆蓋鐵皮屋頂。

