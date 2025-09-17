為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    文山焚化爐改建延宕7年 預算暴增至80億

    文山焚化爐使用近30年，設備老舊屆齡汰換迫在眉睫，挨批更新工程延宕7年，還卡在發包流程 。（記者蔡淑媛攝）

    2025/09/17 05:30

    〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕台中市大里垃圾掩埋場堆積逾卅八萬噸垃圾，多名民進黨議員十六日再質疑，市長盧秀燕任內文山焚化爐改善工程延宕七年，一事無成，預算更暴增至八十餘億，卻把關切的議員打壓成「製造恐慌」，放任沙鹿區公所臉書發文攻擊是口水及政客，痛批「惡劣無法掩飾無能」；盧秀燕說，垃圾是暫置掩埋場調節，文山焚化爐汰舊換新案，年底可標出去。

    盧：文山廠汰舊換新案 年底可標出

    議員何文海表示，盧秀燕推動文山焚化爐以「民間興建營運後轉移模式（BOT）」營運，卻空轉七年，預算增至八十五億多，全由市民買單，還要四年後才能完工，等於把垃圾留給下任市長處理。

    議員張芬郁怒批，「市長無能才讓市民恐慌」，文山焚化爐興建延宕造成社區垃圾委外清運價格蠢蠢欲動，而且未來地方回饋金無著，環保局都未說明；議員李天則指盧秀燕讓文山焚化爐更新延宕，才讓大里掩埋場成垃圾場；議員陳俞融更批，市府的廢棄物源頭管理與監督機制徹底失靈。

    公所臉書指口水、政客 議員批惡劣

    議員林德宇不滿指出，盧秀燕把揭發大里垃圾掩埋場囤放真相的議員打為「製造恐慌」，但盧已執政七年，文山焚化爐新建一事無成、大里掩埋場囤逾卅八萬噸垃圾未處理，哪件是錯，「有製造恐慌嗎」，還放任沙鹿區公所在臉書發文指責是口水及政客，實在惡劣，無法掩飾盧秀燕無能且無心處理垃圾的事實。

    環保局長陳宏益回應，沒有一事無成，更新文山焚化爐案正遴選廠商中；民政局長吳世瑋說，公所臉書內文持平，標題不知是誰下的，已要求下架。

