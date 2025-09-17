為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    卡盧擋捷運？ 綠議員：中央補助明年最多

    議員黃守達說台中獲中央挹注財源根本史上最高。（記者蘇孟娟攝）

    議員黃守達說台中獲中央挹注財源根本史上最高。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/17 05:30

    〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕屢放話中央刪扣明年度補助達二百五十億，民進黨市議員黃守達十六日揭露，台中市明年獲中央挹注財源一一一三億元，是史上最多，批盧「只挑自己喜歡的數字算」；盧秀燕則再搬中央「卡盧」，指中央原承諾明年給台中捷運藍線四十二億，卻僅給一．六億，「因卡盧擋捷運，讓台中重大建設做不下去」、「非常不道德」。

    黃守達指出，根據市府送交議會的財劃法專案報告指出，明年度加計一般性補助一百九十億、計畫型補助一八二億元，以及七四一億統籌分配稅款，中央共挹注台中高達一一一三億元，有史以來最高，報告寫明「整體獲配財源增一三六億」，盧秀燕卻一再放話中央砍二百五十億，希望盧不要只挑自己喜歡的數字計算。

    盧秀燕說，中央的補助「還在空中飛」、支票還未兌現，而原承諾要給中捷藍線四十二億，現在只給一．六億，差了四十億；她說，中央「卡盧」，「因卡盧擋捷運，讓台中重大建設做不下去」、「台中市民有對不起你們嗎？非常不道德」。

    市府捷工局指出，今年四月交通部原已通過明年藍線補助四十二億，用來支付機電工程預付款、土建工程標設計費及專案管理等費用，後來卻通知改補助一．六九億，已發文再向交通部申請。

