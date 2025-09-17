竹縣客家八音 將登維也納金廳演出

新竹縣3演藝團隊將前往奧地利、斯洛伐克參加「2025歐洲台灣文化年」，以客家八音結合銅管樂器公開演出三場，宣揚台灣島嶼之聲和客家八音文化。（記者黃美珠攝）

2025/09/17 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣三大傑出演藝團隊將以「島嶼之聲．八音銅響」主題，前往奧地利、斯洛伐克參加「二○二五歐洲台灣文化年」，以客家八音結合銅管樂器公開演出三場，宣揚台灣島嶼之聲和客家八音文化。首場由新埔子弟、我國駐奧地利代表劉玄詠協助，將登上全球音樂人夢幻舞台—維也納金色大廳演出。

3藝文團隊 參加歐洲台灣文化年

新竹縣長楊文科說，三大傑出演藝團隊分別是田屋北管八音團、新竹北埔八音團以及銅好重奏團BRASSMEN，三場演出分別是十九日在維也納金廳、廿日奧地利科爾新堡市政廳及廿三日斯洛伐克齊希宮。

田屋北管八音是新竹縣認定無形文化資產「客家八音」的保存團體，曾獲二○二三年客委會藝術文化類的「全球客家貢獻獎」。團長田文光更曾獲「全球中華文化藝術薪傳獎」，也是無形文化資產「客家八音」的保存者。團隊在客家八音的傳承、教學以及年輕化發展都具代表性。

傳承、教學及年輕化 具代表性

新竹北埔八音團致力保存傳統曲目，走入社區與校園培育新一代人才。銅好重奏團BRASSMEN則是專業銅管演奏家，展現銅管樂器的多樣音色，也持續尋求跨界合作。這次三個傑出團體搭檔推出改編自北管戲《新三進宮》的音樂會版本，彰顯傳統八音跟現代銅管樂器的對話。

