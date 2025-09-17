龜山華亞科園區 5天取締超速逾35件

2025/09/17 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山警分局執行「超速違規取締專案勤務」，鎖定華亞科技園區路段加強科技執法及攔查取締，警方表示，自本月十二日至今已告發卅五件超速，勤務將會持續進行，並於園區各路段不定點取締。

警方表示，為提升道路交通安全，防制嚴重事故發生，近日對轄內事故多發路段及易超速路段，執行「超速違規取締專案勤務」，透過定點測速、移動式測速及科技執法設備，加強攔查與蒐證，以遏止駕駛人超速行為。

本月十二日為專案勤務首日，警方經會勘選定華亞科技園區執行，執行至今共計取締超速違規卅五件，取締勤務將持續進行，並視路況不定點取締，請駕駛人不要心存僥倖，而超速是肇事主因之一，往往使事故傷亡加重。

龜山警分局分局長張鶴瓊表示，龜山地區今年整體交通事故數值呈現正向發展，各類交通事故與去年同期比，均呈現下降趨勢，尤其是死亡交通事故減少七件、降幅四十六％，受傷交通事故減少四六一件、降幅十一．七五％，將持續藉由駕駛人「速度管理」，減少交通事故，同時運用科技執法設備執行取締。

