好客藝術季 龍潭聖蹟亭深度走讀

2025/09/17 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局、桃園市客家文化基金會合辦「二○二五好客文藝季」系列活動，以「文流×行動」為主題，即日起至十一月十五日在龍潭區武德殿，結合百年古蹟聖蹟亭推出「續聖蹟」特展，從已故台灣文學家鍾肇政、漢聲雜誌創辦人黃永松師生推動「搶救聖蹟亭」運動，呈現搶救歷程，盼更多人來龍潭深度走讀，支持在地文化保存。

桃園市副市長蘇俊賓出席開幕活動表示，鍾肇政與黃永松都是出身龍潭、在街廓成長，對文化有非常重要影響力，客家文藝季呈現大師足跡及當年搶救聖蹟亭歷程，文化流動是橫向、也是縱向，藉由代代相傳，讓國內外朋友更了解桃園、台灣甚至世界華人文化。

桃園市客家文化基金會執行長范姜泰基說，聖蹟亭承載客家族群「敬字惜紙、崇尚知識」傳統，見證地方對文化與文學重視，尤其鍾肇政及黃永松長期投入文學創作與文化保存，在一九九五年搶救聖蹟亭，守護文化資產。未來黃永松紀念館將落腳於鍾肇政文學生活園區旁，象徵龍潭文風世代接續，延續文學與文化底蘊。

好客文藝季將於九月廿日在龍潭大池水岸舉行跨界文學音樂盛宴，結合文字體驗集章樂、客家音樂與戲劇演出及市集，讓文學以多元藝術形式走入生活；壓軸活動為九月廿八日「送聖蹟祭典」，透過莊嚴儀式與校園主題劇場，向年輕世代傳遞客家文化。

