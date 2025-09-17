桃園樂活重陽季 打造高齡友善城市

桃園市「樂活重陽季」規劃活動讓長者開心運動。（桃市府提供）

2025/09/17 05:30

規劃體適能檢測、健走、民歌展演系列活動 鼓勵長者走出戶外

〔記者周敏鴻／桃園報導〕迎接重陽節，桃園市政府十四個局處規劃超過廿項系列活動，包括社會局長青敬老楷模表揚、體育局長青運動系列，陪伴長輩度過難忘的重陽佳節；重陽節禮金部分，六十五歲以上逾卅九萬五千人可領取，未滿九十九歲者每人二千五百元、九十九歲以上每人二萬元。

請繼續往下閱讀...

重陽禮金 65歲以上2千5、99歲以上2萬

市府秘書長溫代欣昨天主持「樂活重陽季」啟動儀式，他表示，活動主題「樂齡齊聚．世代同行」，並以敬老享樂、休閒健康、高齡友善安全、跨代共創為活動四大主軸，跨局處規劃多元活動，讓長輩感受到市府的誠摯關懷與崇高敬意，打造桃園市成為高齡友善城市。

活動今天起陸續登場，包括青年事務局十七日與卅日舉辦重陽送暖、體育局廿二日到廿六日在桃園與中壢國民運動中心進行長青運動、工務局廿三日高齡友善公共工程選拔、客家事務局卅日伯公照護站暨成果發表會，警察局高齡防詐宣導會從九月持續至十一月。

長青運動系列活動安排趣味競賽，還有體適能檢測，幫助長者透過握力、平衡感、心肺耐力、柔軟度檢測等，了解自己的身體狀況，完成闖關還能獲得紀念品。

遴選傑出長者 社會學習典範

勞動局於十月一日、十七日、廿一日於桃園區五中市民活動中心舉辦「中高齡徵才活動」；原民局十月卅一日在國立體育大學舉辦原住民長者聯合健走；交通局十月間安排交通安全樂齡種子講師宣講；桃園眷村文化節推出青銀共好象棋競賽；觀旅局「慈湖觀光推展計畫：民歌展演懷舊音樂會」邀請長者參加。

十一月間還有社會局的「傑出長者暨銀髮達人甄選及事蹟展覽」等，社會局表示，活動遴選市內各領域的傑出長者與銀髮達人，透過他們的生命歷程、職場表現及對社會具體貢獻，做為社會學習典範，入選者由社會局進行數位影像紀錄、出版及展覽。

桃園市「樂活重陽季」系列活動起跑，打造高齡友善城市。（記者周敏鴻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法