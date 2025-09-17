嘉市審計室建議 續推廣中高齡運動

2025/09/17 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕根據衛福部去年健康促進統計資料顯示，嘉義市約七成一的六十五歲以上長者運動量不足，嘉市審計室最近出爐的審計報告指出，嘉市東區國民運動中心於公益時段推廣肌力及體適能訓練課程，獲得熱烈回響，建議應持續推廣中高齡運動觀念及增設設施據點，促使改善長者身體活動不足情形。

審計室表示，嘉市六十五歲以上長者已近二成，即將邁入超高齡城市，惟衛福部去年健康促進統計資料顯示，嘉市六十五歲以上長者身體活動不足率約七十一％，為全國第八名，顯示長者身體活動不足情形較多數縣市普遍，防老化顧健康，該中心應推廣適合中高齡長者的運動。

該中心採OT（Operate—Transfer）促進民間參與方式，由市府委託禔姆公司營運管理。禔姆公司執行長張高昇說，該中心亦為嘉市銀髮健身俱樂部據點，配合政府政策提供樂齡增肌及有氧課程，持續推動銀髮族透過運動促進健康。

目前設置銀髮族專門教室，辦理銀髮族太極拳免費公益課程，及相關優惠課程，並與市府社會處合作「銀髮族，健身GO活動」及衛生局宣傳整合性健康篩檢等。

張高昇說，該中心針對六十五歲以上長者，提供游泳及使用體適能設備的免費時間，游泳時間為平日上午九至十一時及下午二至四時，體適能為平日上午八至十時及下午二至四時，歡迎長者多使用。

