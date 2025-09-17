為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    搶救筍園 雲林大湖口溪上游年底整治

    大湖口溪上游斗南阿丹里、新南里段有1公里未整治，遇大雨成為缺口，造成周邊筍園淹水。（記者黃淑莉攝）

    大湖口溪上游斗南阿丹里、新南里段有1公里未整治，遇大雨成為缺口，造成周邊筍園淹水。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/17 05:30

    每遇大雨溪水溢堤 水利署：最快速度執行 解決水患

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕水利署分階段在去年底完成大湖口溪治理工程，但上游斗南新南里段約有一公里未整治，形成防災缺口，每遇大雨溪水溢堤造成兩側筍園淹水嚴重，水退後筍園三個月無法收成，地方怨聲載道。水利署副署長王藝峰昨天現勘後指出，極端氣候之下傳統治理方式要重新檢討，今年底會啟動該段治理計畫，以最快速度執行，解決水患問題。

    筍園淹水後 3個月無法收成

    大湖口溪上游未整治，每遇大雨就淹水，今年就淹水兩次，立委張嘉郡昨日邀集水利署會勘。斗南新南里長宋國源說，該段仍是土堤，只要大雨溪水溢流，四周筍園幾乎全淹水，水退後至少三個月無法收成，農民生計受衝擊，有農民自嘲「以後要划船採竹筍」。

    張嘉郡指出，該段堤防沒整治，淹水就沒收成，農民淹水淹到怕，水利署已編列治理規劃費，希望能盡快完成整治經費概估及設計，另大湖口溪接北港溪因地形關係影響流水，須截彎取直，相關經費會全力爭取，讓工程早日動工。

    王藝峰表示，水利署在今年底啟動該段治理檢討，在與地方居民溝通後，會用最符合生態環境、經費最少、最快速度，完成規劃、執行治理工作，讓水患痛苦降至最低。

    王藝峰表示，大湖口溪全長十八多公里，極端氣候颱風帶來雨量已超過設計標準，造成多處溢淹，傳統治理方式要重新檢討，尤其大湖口溪疏砂量很大，兩岸又都是農作區，漂流雜木很多，造成橋梁阻塞影響水流，水利署在短期內會加強清淤，也會配合鐵路局、公路局打開橋梁的瓶頸段。

