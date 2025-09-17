為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    歸仁「食辦桌」 今開放線上、現場訂桌

    「來歸仁食辦桌」活動邀請在地知名總舖師蘇嘉進（左）與施宗泰聯手掌廚。 （記者吳俊鋒攝）

    「來歸仁食辦桌」活動邀請在地知名總舖師蘇嘉進（左）與施宗泰聯手掌廚。 （記者吳俊鋒攝）

    2025/09/17 05:30

    〔記者吳俊鋒、王涵平／台南報導〕台南歸仁區有「總舖師故鄉」之稱，公所續推「食辦桌」活動，今年邀請當地資深名廚蘇嘉進與施宗泰聯袂獻藝，端出澎湃的古早味手路菜，系列料理包含海鮮魚翅羹、清蒸龍虎斑、藥膳豬肚鱉、蒲燒鯛米糕、蠔皇干貝、白芍草蝦，以及黃金蟲草紅棗燉雞等，都是經典佳餚，市長黃偉哲代言，也強調絕對「物超所值」。

    系列菜色連同水果與甜品，每桌十道料理，食材高檔，用料實在，坊間行情近萬元，由於官方有補助，只要特惠價六千元，活動訂於下個月十七日在仁壽宮前登場。區長朱雅宏說，台南去年四○○宴、今年四季宴，都深受歡迎，歸仁是總鋪師故鄉，更要共襄盛舉，精采呈現美食之都的辦桌文化。

    朱雅宏提到，今年以「傳承在地特色文化、融合防疫知識」為核心，邀請重量級總舖師打造結合味蕾記憶與文化溫度的辦桌盛宴，展現傳統手路菜的精髓。歸仁區公所將於今天上午八點半起開放線上與現場訂桌，數量有限，額滿為止，網址「好南入手」https://reurl.cc/Nx4VM6。

    20日麻豆文旦節 試吃柚香雞湯

    另，麻豆文旦節本月廿日登場，主題「柚佑麻豆．安康曾文」，現場有「文旦入菜」品嚐區，推出「柚香菜包」與「柚香雞湯」試吃體驗，將文旦的清香融入傳統飲食，帶來獨特風味。「農創市集」集結在地青農與文創品牌，展示文旦加工 品、果乾、手工藝及生活小物，還有文旦、紅柚、白柚等農產周邊商品如沐浴乳、洗髮精、洗面乳、柚子醬等。

