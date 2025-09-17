為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    秋遊新北 42活動體驗山海人文

    新北市三芝區長賴小萍（左一）宣傳三芝區茭白筍節。（記者黃政嘉攝）

    新北市三芝區長賴小萍（左一）宣傳三芝區茭白筍節。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/17 05:30

    〔記者黃政嘉、羅國嘉／新北報導〕新北市政府昨推出「新北好個秋，好玩作夥揪」系列活動，整合各單位舉辦四十二項活動，九月至十一月陸續登場，副市長陳純敬表示，在秋天充滿感恩、溫暖的美滿時刻，家人可團聚或出遊，共享山海美景、在地美食、民俗文化以及農產體驗等風情。

    9/27海派啖鮑蟹 10月雙溪採山藥

    美食方面，包括有九月廿七日的海派新北，市區及產地推廣萬里蟹、貢寮鮑等特色漁產品；十月雙溪山藥節搭配輕旅行，邀民眾採山藥；還有新北市三芝區茭白筍推廣活動，品嚐在地料理，今年首次舉辦的新北油飯節將透過網路票選，再由專家評比。

    首辦油飯節 三芝嚐茭白筍料理

    還有碧潭地景裝置展、眷村文化節、草嶺古道芒花季、北海岸國際風箏節、蘆洲神將文化祭、「十三綠時尚X小樹市集」、鶯歌嘉年華等精彩市集活動。

    碧潭看展 草嶺賞芒 北海岸追風箏

    新北旅遊品牌「微笑山線」可在十二段路線開啟APP線上抓寶石換毛巾好禮；十至十一月的「登山縱走活動」，目前規劃成福山尋寶、銀河洞觀瀑、嶺腳寮山與望古瀑布探秘、大棟山小百岳賞芒等四路線導覽團，今天下午二點於「新北旅客」臉書粉專開放報名；十一月八日在深坑地區辦「微笑山線Party Day」，帶領親子親近山林。

    新北市立圖書館鶯歌分館將原住民族重要文化祭典「歲時祭儀」搬進圖書館，即日起至十一月十六日推出免費「閱讀歲時祭儀」系列活動，包括主題書展、繪本講堂、美食分享、歌謠教唱、部落走讀與手作工作坊，深入認識台灣原民文化。同時，樹林彭厝閱覽室展出布農族工藝師瑪杜．達瑪拉散的皮雕作品，呈現原民工藝之美。詳細活動訊息與報名方式可至新北市立圖書館官網查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播