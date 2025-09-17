秋遊新北 42活動體驗山海人文

新北市三芝區長賴小萍（左一）宣傳三芝區茭白筍節。（記者黃政嘉攝）

2025/09/17 05:30

〔記者黃政嘉、羅國嘉／新北報導〕新北市政府昨推出「新北好個秋，好玩作夥揪」系列活動，整合各單位舉辦四十二項活動，九月至十一月陸續登場，副市長陳純敬表示，在秋天充滿感恩、溫暖的美滿時刻，家人可團聚或出遊，共享山海美景、在地美食、民俗文化以及農產體驗等風情。

9/27海派啖鮑蟹 10月雙溪採山藥

美食方面，包括有九月廿七日的海派新北，市區及產地推廣萬里蟹、貢寮鮑等特色漁產品；十月雙溪山藥節搭配輕旅行，邀民眾採山藥；還有新北市三芝區茭白筍推廣活動，品嚐在地料理，今年首次舉辦的新北油飯節將透過網路票選，再由專家評比。

首辦油飯節 三芝嚐茭白筍料理

還有碧潭地景裝置展、眷村文化節、草嶺古道芒花季、北海岸國際風箏節、蘆洲神將文化祭、「十三綠時尚X小樹市集」、鶯歌嘉年華等精彩市集活動。

碧潭看展 草嶺賞芒 北海岸追風箏

新北旅遊品牌「微笑山線」可在十二段路線開啟APP線上抓寶石換毛巾好禮；十至十一月的「登山縱走活動」，目前規劃成福山尋寶、銀河洞觀瀑、嶺腳寮山與望古瀑布探秘、大棟山小百岳賞芒等四路線導覽團，今天下午二點於「新北旅客」臉書粉專開放報名；十一月八日在深坑地區辦「微笑山線Party Day」，帶領親子親近山林。

新北市立圖書館鶯歌分館將原住民族重要文化祭典「歲時祭儀」搬進圖書館，即日起至十一月十六日推出免費「閱讀歲時祭儀」系列活動，包括主題書展、繪本講堂、美食分享、歌謠教唱、部落走讀與手作工作坊，深入認識台灣原民文化。同時，樹林彭厝閱覽室展出布農族工藝師瑪杜．達瑪拉散的皮雕作品，呈現原民工藝之美。詳細活動訊息與報名方式可至新北市立圖書館官網查詢。

