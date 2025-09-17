為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    橡膠鞋底卡門 板南線府中站上千乘客換車

    北捷板南線府中站昨天上午發生列車異常，經檢測車門被一塊橡膠鞋底卡，導致車門無法關閉。（北捷提供）

    北捷板南線府中站昨天上午發生列車異常，經檢測車門被一塊橡膠鞋底卡，導致車門無法關閉。（北捷提供）

    2025/09/17 05:30

    上班尖峰站內人潮塞爆 北捷急調車輛疏運 延誤通行近5分鐘

    〔記者賴筱桐／新北報導〕台北捷運板南線府中站昨天上午八點多發生列車異常事件，延誤通行近五分鐘，由於適逢上班尖峰時間，站內人潮塞爆，月台被擠得水洩不通，台北捷運公司緊急調派車輛疏運，經檢修發現，列車車門竟被一個橡膠鞋底卡住，導致無法關閉，影響上千名旅客通勤。

    列車關不上門 安全保護機制無法出發

    北捷指出，昨天上午八點十三分，板南線府中站往南港展覽館方向一輛列車，發生異物卡住單一車門致無法關閉，現場排除無效，行控中心依照SOP，引導車上約一千名旅客換乘下一輛列車。隨後行車專員再關門時，異常車門雖可關閉，但為確保安全，由保全人員在場警戒，部分旅客隨車出發，到板橋站調派維修人員上車，隔離異常車門，該輛列車至新埔站恢復載客，處理時間約四分半鐘。

    北捷表示，該輛異常列車調回機廠檢視，發現有一個長七公分、寬一公分的橡膠鞋底卡住車門，導致列車啟動安全保護裝置、無法出發，連帶影響板南線後續列車運轉，延長月台停靠時間及旅客通勤。

    卡門異物 還有背包吊飾、耳機、雨傘頭

    北捷說明，台北捷運系統安全係數設定，一律採取最高標準，只要車門卡住異物且初步排除無效，只能先清車並安排維修人員檢修處理；回顧近三年北捷列車車門異常，檢修發現七成都是異物卡門，其中包括橡膠鞋底、背包吊飾、耳機、瓶蓋、雨傘頭或免洗筷等物品。

    環狀線施工運鋼筋 4公車被擋12分鐘

    另外，有民眾反映，九月四日晚間七點多，新北市蘆洲區集賢路有公車準備進徐匯中學站，因環狀線北環段捷運施工，一輛載運鋼筋的大型車輛占據車道，造成四輛公車卡在路上十二分鐘，影響交通。新北市副市長陳純敬昨天在道安會報要求施工單位台北市政府捷運工程局改善，並落實交維計畫。

    台北市捷運工程局第一區工程處人員表示，九月四日施作環狀線連續壁工程，鋼筋運送分成三段搭接，最後一段工區狹小，先疏導小型車走替代道路，但公車體積較大無法通過，於是請公車在現場等候，根據監視器畫面顯示，公車晚間七點五分進站，十七分離站，影響約十二分鐘，由於施工範圍只有十公尺寬，改善方式為調整工區和施工順序，避免未來占用道路。

    北捷板南線府中站昨天上午發生列車異常，站內出現爆量人潮。（讀者提供）

    北捷板南線府中站昨天上午發生列車異常，站內出現爆量人潮。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播