花蓮557長輩受檢 逾半認知功能退化

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣預估明年六十五歲老人超過廿％進入「超高齡社會」，但花蓮縣今年老年人口已超過廿一％，門諾醫院去年起在花蓮市、吉安鄉鼓勵長輩接ICOPE（整合性照護長者功能評估），結果受測試長輩五成以上出現認知功能異常、二成七行動功能退化。

門諾醫院去年在花蓮市及吉安鄉執行世界衛生組織ICOPE長者功能評估，總計有五五七位長者接受六大功能項目檢測，其中三百人有認知功能異常，比例達五十四％；其次為視力功能退化占四十三％，行動功能異常有廿七％，聽力出狀況占十七％，另有八％（四十七人）有憂鬱傾向，七％（卅七人）營養狀況不佳。

門諾醫院個案管理師李若蘭分析，從結果發現花蓮長輩最常見的退化是認知功能、視力，第三是行動能力變差，需要及早介入協助，若沒改善恐進一步造成失能、生活無法自理必須靠人協助。

門諾醫院表示，以行動力評估來說，測驗項目是長輩雙手抱胸連續起立坐下，十二秒要完成五次，如超過十二秒代表下肢肌力不足，提早運動鍛鍊可減少老人家跌倒骨折，避免臥床造成身體加速衰退。早期發現退化可透過家醫科、老年醫學科看診，導入營養、運動、藥物或輔具等資源，幫助長輩維持健康。

