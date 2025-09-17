暑假過後 墾丁旅遊人次再掉5％

2025/09/17 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁曾是國旅最受歡迎景點之一，但近年受到國人瘋出國影響下，去年旅遊人次崩跌至疫情期間的二百萬關卡，今年至暑假旺季過完後，整體衰退約百分之五，八月份「罕見」出現比同期成長狀況，但全年可能會跌破兩百萬人次關卡，當地一家指標旅宿業者也哀嘆「住宿市場比旅遊人次衰退更明顯，平均都在兩成以上。」屏縣府也提到，國旅正值轉型期，低潮時期會努力開發、改善基礎觀光景點，並儘快完成交通布建。

根據墾丁國家公園管理處園區內各據點遊客人數統計資料，今年至暑假結束（八月），當地旅遊人次為一百四十六萬餘人次，去年則是一百五十四萬餘人次，整體衰退百分之四．九。

一家在墾丁營運超過二十年的資深旅宿經理人透露，除了出國潮之外，當地觀光人次衰退百分之五還不是當地業者的「體感」，因為今年一日遊明顯增加，最大的幾家旅宿，平均衰退超過百分之二十，加上各項營運成本不斷增加，已有傳聞不少業者年底恐怕撐不下去。

屏縣府交旅處表示，暑假期間，颱風與異常高溫更雪上加霜，導致恆春半島如墾丁等熱門景點遊客人次銳減，國人旅遊型態轉變為當日來回或都市周邊短途，遠距海島型目的地首當其衝。

交旅處表示，將加速「恆春半島觀光廊帶計畫」，串聯一九九與二○○縣道，創造獨特品牌。

