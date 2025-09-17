為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暑假過後 墾丁旅遊人次再掉5％

    2025/09/17 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁曾是國旅最受歡迎景點之一，但近年受到國人瘋出國影響下，去年旅遊人次崩跌至疫情期間的二百萬關卡，今年至暑假旺季過完後，整體衰退約百分之五，八月份「罕見」出現比同期成長狀況，但全年可能會跌破兩百萬人次關卡，當地一家指標旅宿業者也哀嘆「住宿市場比旅遊人次衰退更明顯，平均都在兩成以上。」屏縣府也提到，國旅正值轉型期，低潮時期會努力開發、改善基礎觀光景點，並儘快完成交通布建。

    根據墾丁國家公園管理處園區內各據點遊客人數統計資料，今年至暑假結束（八月），當地旅遊人次為一百四十六萬餘人次，去年則是一百五十四萬餘人次，整體衰退百分之四．九。

    一家在墾丁營運超過二十年的資深旅宿經理人透露，除了出國潮之外，當地觀光人次衰退百分之五還不是當地業者的「體感」，因為今年一日遊明顯增加，最大的幾家旅宿，平均衰退超過百分之二十，加上各項營運成本不斷增加，已有傳聞不少業者年底恐怕撐不下去。

    屏縣府交旅處表示，暑假期間，颱風與異常高溫更雪上加霜，導致恆春半島如墾丁等熱門景點遊客人次銳減，國人旅遊型態轉變為當日來回或都市周邊短途，遠距海島型目的地首當其衝。

    交旅處表示，將加速「恆春半島觀光廊帶計畫」，串聯一九九與二○○縣道，創造獨特品牌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播