    首頁　>　生活

    用生命故事指引學生 聽障楊博如獲卓越特教獎

    教育部昨日於台南舉辦卓越特殊教育人員頒獎典禮，共有57人獲獎。（記者洪瑞琴攝）

    教育部昨日於台南舉辦卓越特殊教育人員頒獎典禮，共有57人獲獎。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/17 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「障礙不等於限制。」新北市景新國小特教老師楊博如，用自身生命故事印證這句話。身為聽障者的她，以一句「把不好的留在我這裡」陪伴孩子走出陰霾，成為最溫柔堅定的明燈。

    教育部昨日於台南舉辦卓越特殊教育人員頒獎典禮，全國共有五十七人獲此殊榮。

    楊博如童年因聽障發音不清，被嘲笑「像外星人」，在父母耐心陪伴下，才逐漸能清楚表達。雖曾遭異樣眼光，但國中導師鼓勵她挑戰班長職務，教會她領導並非獨自承擔。這份信任，讓她走出自卑，也敢於與人互動。

    「因為自己曾是特教生，更能理解孩子與家長的處境。」楊博如踏入教職後仍面臨挑戰，像是聽不清電話內容的焦慮，或在學生情緒爆發時的無力感，但她選擇以陪伴代替退縮，「一個眼神、一個動作，就能懂孩子要表達什麼。」

    她最難忘的一位學生，因憂鬱情緒拒學，她沒有催促孩子改變，只溫柔說：「把不好的留在我這裡，出去讓大家看到你的好。」孩子逐漸展露笑容，最後能自信走回教室。畢業時，孩子在卡片寫下：「謝謝楊老師，總說把不好的留在她那裡，讓我們在外面展現最好的一面。」

    任教廿年的楊博如不僅深耕資源班，也勇敢擔任普通班導師。她說，榮耀屬於家人、同事與學生，「我能突破，你們也一定可以。」

    新北市景新國小老師楊博如，以自身經驗分享「障礙不等於限制。」（記者洪瑞琴攝）

    新北市景新國小老師楊博如，以自身經驗分享「障礙不等於限制。」（記者洪瑞琴攝）

