中研院突破植物固碳機制 有助解決糧荒

中研院院長廖俊智團隊突破植物演化限制，透過合成方式打造植物雙固碳系統，固碳效率增加五十％，油脂含量、產量都增加。（記者楊媛婷攝）

2025/09/17 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕現今植物多為三碳植物，光合作用下可固碳，但效率有待突破，中研院院長廖俊智團隊透過人工合成，讓三碳植物轉為自然界未有的二碳（C2）植物，固碳效率可提升五十％，產量增加逾二倍，打破自然植物固碳機制，研究登上頂級期刊《Science》。

隨全球暖化，學界投入如何提升減碳、固碳效率，植物可透過光合作用固碳，但光合作用進行的同時，也會釋放二氧化碳（光呼吸作用），植物在過程中也會合成油脂類化合物，並排出二氧化碳，這些機制都會導致固碳效率降低。

請繼續往下閱讀...

廖俊智表示，團隊投入廿年時間設計人工固碳機制「McG循環」，並且將該機制移植到模式植物「阿拉伯芥」上，可和植物原本的光合作用機制偕同運作，並建構出自然界未曾演化出的「雙固碳系統」，提升固碳效率五十％，產量增加二到三倍，並且種子增加、根系更健壯，甚至油脂含量更多，有作為航空燃油與化學品料源，解決糧食問題的潛力。

廖俊智指出，研究證實，人工合成可在一定條件下，讓植物演化速度超越自然演化速度，若要用在農業上，性狀穩定非常重要，必須持續投入讓性狀穩定，此為基因轉殖植物，也要評估對環境、生態的影響與衝擊，期待能將此概念導入經濟作物如稻米、番茄、蘭花等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法