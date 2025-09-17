為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    無照駕駛加重罰則 車主負連帶責任

    警方針對青少年無照駕駛加強取締。（資料照，警方提供）

    警方針對青少年無照駕駛加強取締。（資料照，警方提供）

    2025/09/17 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕去年無照駕駛肇事造成五二三死，遠高於酒駕奪一六○人命，交通部擬加重無照罰則，機車罰一．八萬至三．六萬元、汽車罰三．六至六萬元，累犯計算期間從五年延長至十年，犯行三次以上者，以前次罰鍰金額加罰一．二萬，額度無上限。修法草案已通過立法院初審，待三讀通過、總統公告後實施。

    累犯計算期間延長至10年

    交通部政務次長陳彥伯表示，二○二三年曾修法加重處罰無照駕駛，案件、死傷數因此減少，但去年無照駕駛仍有廿八．五萬件，遠高於酒駕四．八萬件、危險駕駛八．三萬件，因此再度修法加嚴。

    公共運輸及監理司長胡迪琦說明，現行規定無照駕駛汽機車罰六千元至二．四萬元；修法通過後，機車罰一．八萬至三．六萬元，汽車罰三．六萬至六萬元。初犯原則上以最低額度開罰，十年內第二次違規以最高額度開罰，十年內第三次以上違規則按前次罰鍰加罰一．二萬元，後續以此類推。例如，無照騎機車十年內犯第三次，罰鍰四．八萬元。

    無照駕駛者將吊扣駕照一至兩年，致人受傷吊扣駕照二至四年，致人重傷或死亡者吊銷執照並不得再考領。

    另，車主也負連帶責任，比照駕駛人併罰同額罰鍰。初犯吊扣牌照三個月，十年內犯兩次吊扣牌照六個月，犯三次以上吊扣牌照一年，車輛並當場移置保管，累犯致重傷或死亡得沒入車輛。

