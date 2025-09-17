上半年道安事故／173行人死亡 中市31人最高

逢甲商圈人流高，台中市府設置行人專用時相讓遊客逛街更安心。（資料照，台中市府提供）

2025/09/17 05:30

〔記者蔡昀容、洪瑞琴、蘇金鳳／綜合報導〕交通部昨公布二○二五年一至六月交通事故統計，交通死亡數一三六八人，跟去年同期相比，減少六十七人、減幅四．七％，以台南市一六八人最多，行人死亡數則是一七三人，以台中市卅一人最高。

交通死亡較去年少67人

上半年事故統計，交通死亡及行人死亡是歷年同期第三低、第二低，其中機車事故致死八三一人、高齡者五八一人、酒駕六十七人、行人一七三人、兒少卅三人，較去年同期分別減少一．四至廿三％。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通死亡人數雖呈下降趨勢，但距離零死亡願景、每年死亡人數下降七％目標還有一段距離，會與各單位繼續努力。

交通部也公布上半年各縣市道安表現，交通死亡數台南市一六八人居多，較去年同期增加卅九人，增幅也是最多。行人死亡數台中市卅一人居冠，較去年同期增加三人。

路政及道安司司長吳東凌表示，除邀請相關縣市參加道安聯繫會議，台中方面要求說明改善報告，另也派學者專家組成的輔導團前往台南分析原因，以對症下藥。

南市順安專案升級為2.0

台南市交通局表示，為降低事故，警察局自五月起推動「順安專案」，每日規劃專責警力巡查熱點並同步路檢；九月升級「順安二．○專案」，納入未依規定迴車等新違規，在高風險路口即時取締等，提高交通安全防護。台中市交通局長葉昭甫則說，會持續優化行人友善環境，配合人本交通政策及提升道路安全，推動標誌、標線與號誌等交通管制設施改善，以空間及時間區別人車流動，降低潛在衝突機會，以維安全。

