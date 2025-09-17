女足抽血案涉違反人體試驗規範 國科會追回台師大、中大共326萬補助

台師大女足隊員不當抽血案，歷經逾半年調查，國科會公布懲處結果，終止補助該整合型計畫，並追繳台師大、中央大學等經費逾326萬元。（記者吳柏軒攝）

2025/09/17 05:30

〔記者吳柏軒、楊綿傑、李容萍／綜合報導〕台師大女足抽血案，因涉違反人體試驗（IRB）規範，且申請國科會補助，經調查，國科會祭出懲處，追繳台師大及中央大學的補助費共三二六萬多元，也首度針對學校懲處，降低台師大一年管理費二％、約九百萬元，涉案教師陳忠慶、周台英也各判停權五年、四年；國科會主委吳誠文痛批，計畫多次針對女足隊員抽血，顯無必要、非常要不得！

降低台師大一年約900萬元管理費

該案因立委陳培瑜去年十一月揭露，今年七月再由立委、民團陪吹哨者簡奇陞曝光「逼抽血換畢業學分」等案情，國科會、教育部及衛福部啟動跨部會清查，日前針對違反IRB等懲處陳、周二人停聘，檢調也介入偵辦受測費用貪污問題。

陳忠慶、周台英各判停權5年、4年

國科會人文處長黃俊儒昨公布調查，陳、周二人從二○○一年任教以來，共廿八件計畫涉及血液樣本，其中六件違反研究及學術倫理，包含計畫內容跟實際執行不一致、抽血不符合知情同意程序或同意書虛假陳述，甚至有兩個不同年份的論文，卻用同一份IRB核准文件等。

吳誠文還批評，陳忠慶執行「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」整合型計畫，卻未有整合，不同子計畫對同一批學生抽血還彼此不知；中央大學後來接手計畫主持人，亦有督導不周責任。

國科會決議，終止補助衡鑑平台計畫（總經費二六九三萬五千元），並追繳整合型計畫的管理費及研究主持費，台師大需吐回二四六萬九百元、中大需吐八十萬八千元。更首度針對學校責任懲處，降低台師大一年計畫管理費二％約九百萬元；陳、周二人各停權五年及四年，並公告上網。國科會也發現，陳忠慶最早二○一六年起就違規、周台英二○一九年起違規。

台師大：深切檢討 中大：遵照辦理

對此，台師大表示虛心接受，也深切檢討，會全力強化研究倫理及學生運動員支持保障機制，並全面配合教育部、國科會及衛福部之檢討與輔導，以最高標準落實制度改革；中央大學秘書室表示，校方尚未收到國科會的懲處結果，待收到後「遵照國科會指示辦理」。

