夕照淡江大橋 躍國家級景觀／歷經7次流標 工程人員：「像打一場勝仗 心中很振奮」

「淡江大橋」雖已完成合龍，但橋面仍有約一百廿公分段差，尚待鋼纜連結拉緊後才能完全平整。 （記者陳逸寬攝）

2025/09/17 05:30

〔記者羅國嘉、蔡昀容／綜合報導〕世界最長跨距「單塔不對稱斜張橋」昨天終於合龍，預計明年五月間通車，總統賴清德表示，這座融合藝術與工程的橋梁，將也是世界級地標。工程人員歷經千辛萬苦看到合龍，「覺得像打一場勝仗一樣，心中很振奮，湧起強烈感動。」

賴清德總統昨指出，淡江大橋是全台第一座單塔不對稱斜張橋，是項艱鉅的國家級交通建設，橋塔採三D曲面設計，曾經七度流標。當初建材從奧地利運經蘇伊士運河，到紅海即可抵台，但因地緣政治與海盜威脅，被迫繞行非洲好望角，增加兩個月航程；後續選用德國原料、日本技師操刀，難度高，因此這座橋不僅是台灣的驕傲，更是世界級的地標，充分展現台灣人民的韌性與精神。

淡江大橋全長約九二○公尺，主橋橫跨四五○公尺、橋塔高二一一公尺，是世界最長跨距「單塔不對稱斜張橋」。由世界知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，她有曲線女王之稱，設計建築多不易興建。斜張橋型流動靈感來自雲門舞集舞者跳躍向上的舞姿、移動時的光影，而中央橋塔的設計就像是雙手合十，代表著祈福的樣貌。其設計巧妙融入淡水夕陽景緻，將如阿里山日出，成為國家級景觀。

交通部公路局長林福山說明，合龍後仍有六項工程須施作，包含鋪面GUSS（高流動性發、零孔隙的鋪面材料）、索力調整、景觀燈柱安裝、塔吊拆除和橋面復原、橋梁載重測試等。未來通車可減少台二線竹圍路段十七％及關渡大橋卅％交通量，縮短淡水、八里與雙北通勤時間，約節省廿五分鐘車程。

交通部長陳世凱指出，主橋段橋型特殊，兩年歷經七次流標，一度討論放棄，是當時擔任行政院長的總統賴清德堅定支持大橋完工，核定追加五十幾億元預算，才完成這項台灣重要建設。未來民眾搭機起降桃園或松山機場都能見到，將成為新國門意象。

跨年煙火秀以大橋為背景

新北市長侯友宜指出，淡江大橋不僅能有效分擔交通流量、縮短行車時間，更是凝聚台灣團結力量的象徵。今年跨年煙火秀將以大橋為背景，邀全民共享榮耀。

公路局工程人員指出，歷經七次流標時，一度懷疑大橋是否有實現的可能，但在政府修正計畫的支持下，工程終於獲得足夠經費並成功發包，「那時候真的覺得像打一場勝仗一樣，心中很振奮。」如今主橋塔與鋼橋面已全部完成，斜索接近安裝完畢，看見橋體雄偉成形，心中湧起強烈感動，「這兩年來的努力沒有白費，終於看見這座國際級地標的樣子。」

「淡江大橋」設計巧妙融入淡水夕陽景緻，將成為台灣新地標。 （記者陳逸寬攝）

淡江大橋「主橋段」工程小檔案

