彰化男連打6通119謊報 消防局重罰萬元

彰化縣消防局勤務指揮中心統計，今年1至8月受理報案電話共11萬829通，其中無效電話達3萬8458件，占整體通話量約3成5。（消防局提供）

2025/09/16 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局今年至今受理的無效報案電話，占總數近三成五，其中一名男子連打六通電話稱「家人身體不適」，卻在救護車趕赴途中，又來電稱家人已好轉或自行就醫，害救護車空跑，消防局查證及調閱通話紀錄後，確認為謊報案件，開出今年首件謊報案件一萬元罰鍰，消防局呼籲民眾勿以身試法，把救護救災資源留給真正需要的人。

今年1至8月 無效電話占3成5

消防局勤務指揮中心統計，今年一至八月受理報案電話共十一萬八二九通，其中無效電話達三萬八四五八件，占整體通話量約三成五，進一步分析發現，其中以「無聲電話」最多，達一萬七八八六件，占比一成六；其次為撥號錯誤三三一六件、酒醉或精神異常八一三件、惡意騷擾三○四件及兒童嬉鬧二六○件。

值得一提的，最近彰化縣開出首張罰單，五月間一名男子接連打了六通電話稱家人身體不適，需緊急送醫，不料救護車趕赴途中，又以家人狀況好轉或各種理由不想送醫，讓消防員疲於奔命，多次勸導無效，經調查釐清，確認是謊報後開立舉發單，裁處一萬元罰鍰。

害救護車空跑 最高開罰5萬元

消防局強調，一一九專線是救急救難的生命線，災害搶救及緊急救護分秒必爭，無效報案電話不僅讓第一線處理緊急應變的消防人員困擾，增加工作負擔，更可能影響救援時效，依據修訂的《消防法》規定，任何人不得無故撥打報案電話，或謊報火警、災害、人命救助及緊急救護事件，違者可依第三十六條開罰一至五萬元罰鍰，呼籲民眾不要以身試法，讓一一九報案電話留給真正需要幫助的人，確保受災者在危急時刻能獲得即時救援。

