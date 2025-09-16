南投明年度總預算逾351億 10月議會審議

2025/09/16 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣明年度總預算案彙編完成，昨天經縣務會議通過，預計十月送縣議會審議，縣府主計處指出，明年度歲入及歲出預算總額均為三五一億七八八四萬二千元，歲入預算較去年增加六億七百萬九千元，歲出預算較去年增加十八億九○七五萬五千元；縣長許淑華再向中央喊話，希望儘快確定一般性補助款。

主計處長陳美秀表示，財劃法今年修正通過，明年度統籌分配稅款增加，地方自有財源大幅提升，但中央也已預告，將提高地方在一般性及計畫性補助款的自籌比例，因此，地方財政負擔恐怕沒減輕多少，主計處將會以量入為出原則，妥善配置運用財源。

請繼續往下閱讀...

陳美秀也說，根據中央資料顯示，南投縣一一四年度統籌分配及補助款總額為二七九億元，明年度一一五年為二八九億元，帳面上看是增加十億元，只是未來還要討論事權下放、補助款比例等問題，而今年度一一四年度比一一三年度總額多十七億元，相比較之下，明年並未比今年好。

縣長許淑華表示，今年不少縣市政府難編列明年度預算，主要是中央變相把一般性補助當計畫性補助款，導致地方無法像過去依統籌分配款、一般性補助款來編列預算。南投縣府將繼續向中央建議調整，希望中央能給地方穩定可預期的財源，才能編列預算。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法